LIVE Italia-Scozia Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA | sarà decisiva per il primo posto?

Alle ore 20.00 si svolge la partita tra Italia e Scozia ai Mondiali di curling misto 2026, in corso a Ginvera, in Svizzera. Questa è la nona sfida degli azzurri nel torneo, che potrebbe determinare il primo posto nel girone. La gara è visibile in diretta streaming e sarà aggiornata con gli sviluppi in tempo reale. È una delle ultime occasioni per entrambe le squadre di ottenere punti importanti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Scozia, nona sfida degli azzurri ai Mondiali di curling misto 2026, in programma a Ginvera, in Svizzera. La coppia azzurra, formata da Stefania Costantini e Amos Mosaner, fino ad ora ha ottenuto sei vittorie e una sconfitta, e la sfida contro il tandem scozzese potrebbe regalare ai due azzurri il primo posto nel gruppo B. Il team azzurro, reduce dal bronzo olimpico dei Giochi di Milano Cortina 2026, si troverà davanti una coppia di altissimo livello, formata da Katie McMillan e Angus Bryce, che in questa rassegna iridata sono stati gli unici in grado di battere il Canada, attualmente in testa alla classifica del girone con Costantini e Mosaner.🔗 Leggi su Oasport.it

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