LIVE Italia-Canada Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA | scontro diretto che vale il primo posto

Oggi si svolge la partita tra Italia e Canada ai Mondiali di curling misto 2026, in programma a Ginevra. È la quarta sfida degli azzurri nel torneo e si svolge in diretta, con un confronto che potrebbe determinare la posizione in classifica. La partita viene trasmessa in tempo reale e i risultati vengono aggiornati costantemente durante l’evento.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Canada, quarta sfida degli azzurri ai Mondiali di curling misto 2026 in programma a Ginevra in Svizzera. Dopo un avvio impeccabile, l’Italia si prepara ad affrontare il primo vero snodo del proprio Mondiale di curling doppio misto. Sul ghiaccio di Ginevra, nella giornata di lunedì 27 aprile, Stefania Constantini e Amos Mosaner sfidano il Canada nella quarta partita del round robin, in quello che si presenta come uno scontro diretto di altissimo livello per il primato nel gruppo B. Il percorso degli azzurri fin qui è stato perfetto.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Canada, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: scontro diretto che vale il primo posto Notizie correlate LIVE Italia-Canada, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: scontro diretto cruciale per la qualificazioneCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Canada, quarta sfida degli... LIVE Italia-Norvegia, Mondiali curling femminile 2026 in DIRETTA: possibile scontro direttoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE del sesto incontro del round robin del Mondiale femminile di... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Italia-Canada oggi, Mondiali curling misto 2026: orario, tv, programma, streaming; Mondiali di Curling 2026 nel doppio misto: Stefania Constantini e Amos Mosaner, il calendario delle partite e dove vedere; Doppio misto: Constantini e Mosaner pronti per difendere il titolo iridato ai Mondiali di Ginevra; LIVE Italia-Canada, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: scontro diretto cruciale per la qualificazione. LIVE Italia-Canada, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: scontro diretto cruciale per la qualificazioneCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Canada, quarta sfida degli azzurri ... oasport.it Italia-Canada oggi, Mondiali curling misto 2026: orario, tv, programma, streamingUn test di fondamentale importanza. Oggi, lunedì 27 aprile, si disputerà Italia-Canada, big match valido per il raggruppamento B del Round Robin dei ... oasport.it Italia ancora imbattuta ai Mondiali di curling! Constantini/Mosaner battono anche la Germania e lanciano la sfida al Canada - facebook.com facebook