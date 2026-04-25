LIVE Italia-Cechia 2-0 Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA | due punti azzurri nel primo end

L’Italia ha concluso il primo end con un punteggio di 2-0 contro la Repubblica Ceca nella partita di curling valida per i Mondiali misti del 2026. Durante l’incontro, i giocatori italiani hanno scelto un approccio offensivo, piazzando due pietre a punto e impedendo agli avversari di avere una visuale favorevole. La partita è in corso e gli aggiornamenti sono disponibili in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:48 Giochiamo all’attacco piazzando due stone a punto. Mosaner prova a chiudere la visuale agli avversari. 14:46 Siamo nel corso del secondo end in cui la Cechia avrà a disposizione l’ultimo lancio. SECONDO END 14:43 Non sbaglia Stefania! Arrivano subito due punti per gli azzurri! Italia 2 Cechia 0 dopo il primo end. 14:42 Errore di Klimova, che incoccia sulla propria guardia. Chance di marcare 2 punti per gli azzurri. 14:40 Gioco che si sviluppa sulla parallela centrale. Tocca a Klimova e Constantini con l’ultimo tiro. 14:38 Gran bocciata con promozione di Klima, ma risponde presente Mosaner. Una pietra italiana a punto a metà end.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Cechia 2-0, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: due punti azzurri nel primo end Notizie correlate Leggi anche: LIVE Italia-Svizzera 3-0, curling misto Olimpiadi in DIRETTA: tre punti azzurri nel primo end Leggi anche: LIVE Italia-Estonia 6-2, curling misto Olimpiadi in DIRETTA: due punti azzurri nel quinto end Panoramica sull’argomento Temi più discussi: LIVE Italia-Cechia, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: Constantini/Mosaner iniziano la difesa del titolo; Live Cechia - Italia - Mondiali: Punteggi & Highlights Basket - 04/09/2026; Women’s World Cup 2026: Azzurre nel girone D con USA, Cina e Cechia; Sorteggio Mondiale: Italia nel girone di ferro con Stati Uniti, Cina e Repubblica Ceca. LIVE Italia-Cechia 2-0, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: due punti azzurri nel primo endCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:46 Siamo nel corso del secondo end in cui la Cechia avrà a disposizione l'ultimo lancio. SECONDO END 14:43 ... oasport.it Italia-Cechia oggi in tv, Mondiali curling misto 2026: orario, programma, streamingSi comincia. Oggi, sabato 25 aprile, cominciano i Campionati Mondiali 2026 di curling, specialità misto doppio, evento in scena sul ghiaccio di Ginevra, ... oasport.it Mondiale donne 2026 Italia nel girone D con Usa, Cina e Cechia - facebook.com facebook FiBA WWC, Italia nel girone D con USA, Cina e Cechia Le Azzurre esordiranno il 4 settembre contro la Cechia, a seguire le sfide a Stati Uniti (6 settembre) e Cina (7 settembre) fip.it/womens-world-c… #Italbasket x.com