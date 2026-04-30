LIVE Italia-Scozia 8-8 Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA | si decide tutto all’extra-end

Nella partita valida per i Mondiali di curling misto del 2026, l’Italia e la Scozia si sono affrontate in una sfida che si è conclusa con un punteggio di 8-8, decidendo tutto all’extra-end. La partita è stata seguita in diretta, e le combinazioni di risultati rimangono importanti per la qualificazione azzurra. Gli italiani sono stati favoriti dalla vittoria, ma il loro passato in questa competizione non è dei migliori.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE L’ITALIA SI QUALIFICA SE.TUTTE LE COMBINAZIONI 20.41 Gli azzurri saranno di mano, ma hanno un brutto ricordo in questo Mondiale. Con il Canada hanno perso all’extra-end subendo la ‘rubata’. 20.40 Bocciata precisa di McMillan e tre punti britannici. ITALIA-SCOZIA 8-8. Si va all’extra-end. 20.38 Stupendo hit and roll di Constantini. Boccia una stone gialla e va a piazzarsi a punto, attaccata ad un’altra stone gialla. Quantomeno l’extra-end è garantito. Ora ultimo tiro di McMillan. 20.37 Comoda bocciata di Bryce. Tre stone gialle a punto, ultimo tiro per Constantini. Meglio pensare all’extra-end che rischiare addirittura di perderla.🔗 Leggi su Oasport.it

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