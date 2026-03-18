LIVE Italia-Norvegia 6-6 Mondiali curling femminile 2026 in DIRETTA | si decide tutto all’extra end con mano azzurra

Allo stadio si sta giocando la partita tra Italia e Norvegia nel Mondiale di curling femminile del 2026, con il punteggio attuale di 6-6 e la decisione che si sta prendendo all’extra end. La sfida è seguita in tempo reale e si sta decidendo tutto in questa fase finale. È attesa una conclusione imminente della gara.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-CANADA DI CURLING FEMMINILE DALLE 16.00 0.07. Constantini piazza una guardi a copertura delle tre stone azzurre. Vediamo l’ultimo tiro di Bjoernstad 0.06: Il tentativo di bocciata di Bjoernstad lascia tre stone azzurre a punto quando mancano 3 tiri alla fine 0.03; Zardini Lacedelli piazza anche la terza stone azzurra a punto, tutte molto vicine 0.00: Sbaglia la bocciata Oestgaard e lasc ia due stone azzurre a punto quando mancano 5 tiri alla fine 0.00: Brava Giulia Zardini Lacedelli a togliere la stone norvegese dal centro della casa, sempre due stone azzurre a punto a 6 tiri dalla fine del match 23. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Norvegia 6-6, Mondiali curling femminile 2026 in DIRETTA: si decide tutto all’extra end con mano azzurra Articoli correlati LIVE Italia-Norvegia 1-2, Mondiali curling femminile 2026 in DIRETTA: quarto end annullatoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-CANADA DI CURLING FEMMINILE DALLE 16. LIVE Italia-Norvegia 1-2, Mondiali curling femminile 2026 in DIRETTA: annullato anche il quinto endCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-CANADA DI CURLING FEMMINILE DALLE 16. Tutti gli aggiornamenti su LIVE Italia Norvegia 6 6 Mondiali... Temi più discussi: LIVE Italia-Norvegia 1-0, Mondiali curling femminile 2026 in DIRETTA: secondo end annullato; Italia vs Norvegia - Tiro per tiro Curling in carrozzina | Paralimpiadi Milano Cortina 2026; Rivivi il LIVE! Single-mixed, che vento! La Norvegia vince, Francia squalificata, Italia sesta; LIVE Italia-Canada 6-9, Mondiali curling femminile 2026 in DIRETTA: le azzurre cedono nel finale alle padrone di casa. LIVE Italia-Norvegia 6-4, Mondiali curling femminile 2026 in DIRETTA: doppio punto azzurro nell’ottavo endCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-CANADA DI CURLING FEMMINILE DALLE 16.00 23.27: Stone norvegese al centro della casa ... oasport.it A che ora Italia-Canada e Italia-Norvegia oggi, Mondiali curling femminile 2026: orario, tv, streamingOggi, martedì 17 marzo, la Nazionale italiana di curling femminile affronterà due partite ad orari agevoli per il nostro Paese ai Campionati Mondiali ... oasport.it Il Guru dice: Grande Italia ai mondiali junior in Norvegia!!! Stravince @annatrocker con oltre 1.37 sulla seconda e medaglia di bronzo per @tatumbieler grazie ad una strepitosa seconda manche con un più 14 posizioni!!! GRANDI GIRLS - facebook.com facebook Ieri sera ho avuto il piacere di consegnare il premio “Italia Brillante” – istituito dalla Camera di Commercio Italo-Norvegese presieduta dall’Avv. Gianluca Congeddu - alla società Vår Energi del gruppo Eni, per il suo contributo allo sviluppo del settore x.com