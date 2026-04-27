LIVE Italia-Canada 5-5 Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA | soluzione all’extra end

Durante la partita tra Italia e Canada ai Mondiali di curling misto del 2026, il punteggio è rimasto in parità a 5-5, con la partita che si è conclusa dopo un extra end. Poco prima della fine, un giocatore canadese ha colpito una guardia centrale, lasciando una pietra nordamericana vicina al bersaglio con quattro tiri ancora da eseguire. La partita si è svolta in diretta, con aggiornamenti sulla situazione in campo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.48: Mosaner boccia la guardia centrale canadese, sempre una stone nordamericana a punto quando mancano 4 tiri alla fine dell’incontro 15.47: Stone canadese a punto con una stone azzurra nella casa dopo 4 tiri dell’extra end 15.42: Si va all’extra end! La bocciata di Kadriana Lott lascia una sola stone canadese a punto e dunque extra end con mano per l’Italia 15.39: Tolta la doppia guardia centrale azzurra, una stone azzurra a punto quando mancano 2 tiri alla fine dell’end 15.36: Una stone italiana a punto ma attorniata da quattro stone canadesi quando mancano 4 tiri alla fine dell’end. Situazione molto difficile per gli azzurri 15.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Canada 5-5, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: soluzione all’extra end Notizie correlate Leggi anche: LIVE Italia-Canada 3-3, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: punto azzurro nel quarto end Leggi anche: LIVE Italia-Canada 3-4, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: punto nordamericano nel quinto end Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: LIVE Italia-Canada, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: scontro diretto cruciale per la qualificazione; Stati Uniti vs Italia - Commento in diretta Hockey su ghiaccio | Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026; Constantini-Mosaner bene all'esordio mondiale: ko la Cechia; Softball, definito il calendario dell'Italia per la prima fase del Mondiale 2026/2027. LIVE Italia-Canada 5-4, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: mano rubata degli azzurri nel penultimo endCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.30: Una stone canadese a punto dopo 4 tiri dell'ultimo end. Ci sono tre stone nordamericana e una azzurra ... oasport.it Italia ancora imbattuta ai Mondiali di curling! Constantini/Mosaner battono anche la Germania e lanciano la sfida al Canada - facebook.com facebook