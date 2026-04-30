LIVE Italia-Scozia 4-5 Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA | due end al termine

In diretta, l’Italia ha perso contro la Scozia con il punteggio di 4-5, al termine di due end. Durante la partita, un atleta italiano ha posizionato una quarta pietra rossa a punto. La qualificazione italiana ai Mondiali di curling misto del 2026 dipende da diverse combinazioni di risultati. Per aggiornamenti, è possibile cliccare sul link dedicato alla diretta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE L’ITALIA SI QUALIFICA SE.TUTTE LE COMBINAZIONI 20.21 Mosaner va a mettere in casa una quarta stone rossa a punto. Due tiri al termine, qui si decide una buona fetta di partita. 20.20 ANGUS BRYCE SBAGLIA COMPLETAMENTE LA BOCCIATA! 20.19 Ottimo tap-back di Mosaner. Al momento tre stone rosse a punto a tre tiri dal termine. 20.19 Vincere garantirebbe agli azzurri un tabellone molto più abbordabile. Ma non è il momento di parlarne. 20.18 Cechia-Corea del Sud 9-4 dopo sei end. Qualificazione vicinissima per Italia e Scozia. Ma bisogna vincere! 20.18 Bryce va a piazzare un punto alle spalle della stone rossa.🔗 Leggi su Oasport.it

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