La partita tra Italia e Scozia nel torneo di curling si è aperta con un punteggio di 0-0. La gara si sta svolgendo in diretta, con la prima manche, chiamata end, che si è appena conclusa. La diretta è aggiornata in tempo reale e include anche le possibili combinazioni per la qualificazione dell’Italia ai prossimi Mondiali del 2026. La partita è iniziata alle 19.01.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE L’ITALIA SI QUALIFICA SE.TUTTE LE COMBINAZIONI 19.01 Inizia la partita. 18.58 La Scozia sarà di mano nel primo end. 18.54 Attenzione: la Scozia è in corsa anche per il primato nel round robin. Deve battere l’Italia e sperare che il Canada perda con la Svizzera. 18.51 Sarà un “mors tua, vita mea”, perché la Scozia è appaiata all’Italia in classifica (6 vittorie e 2 sconfitte), dunque si gioca a sua volta l’accesso ai playoff. 18.49 Gli azzurri sono totalmente padroni del proprio destino: bisogna concentrarsi per battere la Scozia di Katie McMillan ed Angus Bryce. 18.47 Niente da fare, purtroppo. La Svizzera rimane davanti all’Italia nel Draw Shot Challenge.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Italia-Scozia 0-0, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: mano britannica nel primo end

Notizie correlate

LIVE Italia-Svizzera 1-0, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: mano rubata azzurra nel primo endCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA DEI MONDIALI DI CURLING 14.

LIVE Italia-Ungheria 0-1, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: mano rubata dei magiari nel primo endCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-GERMANIA DI CURLING MISTO DALLE 19.

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Sei Nazioni femminile: una grande Italia domina e batte la Scozia 41-14; LIVE Italia-Scozia 41-14, Sei Nazioni rugby femminile 2026 in DIRETTA: grande vittoria azzurra con sette mete a referto; Sei Nazioni femminile, l'Italia domina la Scozia; Italy v Scotland - Women's Six Nations Rugby - 25 April 2026 - Guinness Sei Nazioni Femminile.

LIVE Italia-Scozia, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: dentro o fuori, in palio i playoffCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-COREA DEL SUD DI CURLING DALLE 10.00 12.45 Buongiorno amici di OA Sport. La sconfitta ... oasport.it

Italia-Corea del Sud e Italia-Scozia oggi in tv, Mondiali curling misto 2026: orari, programma, streamingL'Italia affronterà la Corea del Sud e la Scozia nella giornata di oggi, giovedì 30 aprile, ai Mondiali 2026 di curling doppio misto, che si stanno ... oasport.it

Curling, l'Italia si gioca tutto stasera con la Scozia. Le combinazioni per la qualificazione ai playoff dei Mondiali di doppio misto - facebook.com facebook

L’Italia ha battuto la Scozia nella terza giornata del Sei Nazioni femminile di rugby x.com