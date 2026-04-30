LIVE Italia-Scozia 4-3 Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA | altra mano rubata e sorpasso azzurro!

Nella partita di curling tra Italia e Scozia, terminata con il punteggio di 4-3, si sono verificati momenti di tensione tra le squadre. Durante l’incontro, l’Italia ha ottenuto un sorpasso cruciale grazie a una mossa di Mosaner, che ha piazzato una guardia centrale. La partita fa parte delle qualificazioni per i Mondiali del 2026, con aggiornamenti in tempo reale disponibili online.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE L’ITALIA SI QUALIFICA SE.TUTTE LE COMBINAZIONI 20.08 Mosaner piazza una guardia centrale. 20.07 Bryce va a bocciare la guardia centrale. 20.07 Preciso raise di Mosaner. 20.06 Precisa anche McMillan. 20.06 Cechia-Corea del Sud 6-4 dopo cinque end. 20.05 Buono il primo piazzato di Constantini. 20.03 ALTRA MANO RUBATA! Non riesce la doppia bocciata, resta una stona rossa a punto. ITALIA-SCOZIA 4-3 dopo cinque end. 20.02 Nessuna guardia. Constantini mette un’altra stone rossa a punto nel cerchio rosso. Attenzione ora alla possibile doppia bocciata di McMillan che varrebbe 2 punti. 20.01 Bryce sbaglia completamente la doppia bocciata! Adesso Stefania Constantini può piazzare una guardia: serve precisione! 19.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Scozia 4-3, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: altra mano rubata e sorpasso azzurro! Notizie correlate LIVE Italia-Scozia 0-3, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: mano rubata, si fa durissimaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE L’ITALIA SI QUALIFICA SE…TUTTE LE COMBINAZIONI 19. LIVE Italia-Scozia 3-3, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: mano rubata che vale la parità!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE L’ITALIA SI QUALIFICA SE…TUTTE LE COMBINAZIONI 19. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Italia - Scozia al Sei Nazioni 2026: programma, orario e dove vedere in diretta tv e streaming | Rugby donne; LIVE Italia-Scozia 41-14, Sei Nazioni rugby femminile 2026 in DIRETTA: grande vittoria azzurra con sette mete a referto; Italia-Scozia al Sei Nazioni femminile in tv e streaming: dove vedere il match; Italy v Scotland - Women's Six Nations Rugby - 25 April 2026 - Guinness Sei Nazioni Femminile. LIVE Italia-Scozia 0-3, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: mano rubata, si fa durissimaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE L'ITALIA SI QUALIFICA SE…TUTTE LE COMBINAZIONI 19.14 Adesso gli azzurri saranno di mano nella seconda frazione, ... oasport.it Sei Nazioni donne, l'Italia cambia ancora per il debutto casalingo con la ScoziaUltima in classifica con in tasca il punto di bonus offensivo ottenuto sabato scorso a Galway contro l'Irlanda, la Nazionale femminile di rugby allenata da Fabio Roselli cambia ancora in ... ilmessaggero.it Curling, l'Italia si gioca tutto stasera con la Scozia. Le combinazioni per la qualificazione ai playoff dei Mondiali di doppio misto - facebook.com facebook L’Italia ha battuto la Scozia nella terza giornata del Sei Nazioni femminile di rugby x.com