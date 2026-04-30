LIVE Italia-Scozia 0-3 Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA | mano rubata si fa durissima

Durante la partita tra Italia e Scozia nel torneo di curling misto del Mondiale 2026, gli scozzesi hanno concluso con un punteggio di 3-0. In una fase chiave, un errore di un giocatore scozzese ha permesso agli azzurri di tentare una ripresa. La gara, trasmessa in diretta, continua a catturare l'attenzione con aggiornamenti in tempo reale e analisi delle mosse sul ghiaccio.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE L’ITALIA SI QUALIFICA SE.TUTTE LE COMBINAZIONI 19.32 Bryce sbaglia la bocciata, qui gli azzurri devono provare ad approfittarne. 19.30 Mosaner piazza la seconda stone a punto. 19.30 Bocciata di Bryce che fa pulizia. Resta una sola stone italiana nella casa. 19.29 Risponde bene Mosaner: al momento un punto italiano, per il secondo ci sarebbe da misurare. 19.29 Altro tap-back eccellente di un Bryce in stato di grazia. 19.28 Risponde Constantini con un ottimo piazzato. 19.27 McMillan inizia il terzo periodo con un tiro preciso al centro della casa. 19.26 Cechia-Corea del Sud 1-1 dopo due end. 19.25 Constantini cerca la bocciata di fino, ma non la trova.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Scozia 0-3, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: mano rubata, si fa durissima Notizie correlate LIVE Italia-Scozia 0-0, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: mano britannica nel primo endCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE L’ITALIA SI QUALIFICA SE…TUTTE LE COMBINAZIONI 19. LIVE Italia-Svizzera 1-0, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: mano rubata azzurra nel primo endCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA DEI MONDIALI DI CURLING 14. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Sei Nazioni femminile: una grande Italia domina e batte la Scozia 41-14; LIVE Italia-Scozia 41-14, Sei Nazioni rugby femminile 2026 in DIRETTA: grande vittoria azzurra con sette mete a referto; Sei Nazioni femminile, l'Italia domina la Scozia; Italy v Scotland - Women's Six Nations Rugby - 25 April 2026 - Guinness Sei Nazioni Femminile. LIVE Italia-Scozia 0-2, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: avvio in salita per gli azzurriCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE L'ITALIA SI QUALIFICA SE…TUTTE LE COMBINAZIONI 19.14 Adesso gli azzurri saranno di mano nella seconda frazione, ... oasport.it Italia-Corea del Sud e Italia-Scozia oggi in tv, Mondiali curling misto 2026: orari, programma, streamingL'Italia affronterà la Corea del Sud e la Scozia nella giornata di oggi, giovedì 30 aprile, ai Mondiali 2026 di curling doppio misto, che si stanno ... oasport.it Curling, l'Italia si gioca tutto stasera con la Scozia. Le combinazioni per la qualificazione ai playoff dei Mondiali di doppio misto - facebook.com facebook L’Italia ha battuto la Scozia nella terza giornata del Sei Nazioni femminile di rugby x.com