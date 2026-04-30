Durante la partita tra Italia e Scozia nel mondiale di curling misto, il punteggio si è concluso 3-3. La diretta ha mostrato un episodio chiave nel quinto set, quando il primo tiro di un giocatore italiano è stato effettuato alle 19:54. La partita rimane in equilibrio, con tutte le possibili combinazioni ancora aperte per la qualificazione. Gli aggiornamenti continuano a seguire sullo schermo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE L’ITALIA SI QUALIFICA SE.TUTTE LE COMBINAZIONI 19.54 Preciso il primo tiro di Constantini nella quinta frazione. 19.51 ATTENZIONE! Big end da CINQUE punti della Cechia. Adesso la Corea del Sud è sotto 6-2! E sappiamo che, se gli asiatici perdessero, l’Italia sarebbe qualificata ai playoff anche in caso di sconfitta con la Scozia. 19.50 Ora la consueta breve interruzione dopo il quarto end. 19.49 Mano rubata! McMillan cerca la doppia bocciata, ma colpisce una sola stone rossa, l’altra rimane a punto! ITALIA-SCOZIA 3-3 a metà partita! 19.47 Constantini va ad appoggiarsi alla stone gialla, per evitare che possa venire promossa.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Italia-Scozia 3-3, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: mano rubata che vale la parità!

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