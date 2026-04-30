Durante la partita di curling tra Italia e Scozia, terminata con il punteggio di 2-3, gli azzurri hanno mantenuto alcune delle proprie stone, mentre il giocatore Bryce ha sbagliato alcune sue. La diretta ha fornito aggiornamenti in tempo reale sulla gara, che si è svolta durante i Mondiali di curling misto 2026. L'evento ha attirato l’attenzione degli appassionati, con particolare interesse sulla qualificazione italiana.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE L’ITALIA SI QUALIFICA SE.TUTTE LE COMBINAZIONI 19.45 Non bene Bryce, che boccia le sue stone, mentre rimangono a punto le due dell’Italia. Adesso è probabile che Stefania piazzi una guardia. 19.44 Preciso piazzato di Mosaner, ora le stone italiane a punto sono due. Ma è tutto bocciabile. 19.43 Doppia bocciata di Bryce. Al momento il punto è dell’Italia, ma la stone non è coperta. Intorno ce ne sono due scozzesi. Mano molto, molto pericolosa. 19.42 Mosaner va ad appoggiare la stone rossa a quella gialla al centro della casa. 19.41 Non eccelso il piazzato di Bryce, che dunque non approfitta fino in fondo dell’errore di Mosaner.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Italia-Scozia 2-3, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: reazione degli azzurri

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