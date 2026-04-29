LIVE Italia-Svizzera 1-0 Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA | mano rubata azzurra nel primo end

Durante la partita tra Italia e Svizzera ai Mondiali di curling 2026, gli azzurri hanno commesso un errore nel primo end, che ha portato a un cambio nel punteggio. La Svizzera ha tentato di posizionare la stone al centro della casa, ma non ci è riuscita. La partita è seguita in diretta con aggiornamenti continui.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA DEI MONDIALI DI CURLING 14.16: Mano rubata degli azzurri! La Svizzera non riesce a piazzare la stone al centro della casa. 1-0 14.10: Due stone azzurre a punto ma senza guardie elvetiche al centro 14.07: Due stone azzurre a punto dopo 4 tiri del primo end 14.01: Mano per la Svizzera, tra poco il via 13.58: Constantini e Mosaner arrivano a questo appuntamento forti di una grande fiducia e di un gioco sempre più rodato. La capacità di leggere le situazioni, la precisione al tiro e la gestione del martello saranno ancora una volta elementi decisivi per avere la meglio su un’avversaria organizzata e determinata.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Svizzera 1-0, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: mano rubata azzurra nel primo end Notizie correlate LIVE Italia-Ungheria 0-1, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: mano rubata dei magiari nel primo endCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-GERMANIA DI CURLING MISTO DALLE 19. Leggi anche: LIVE Italia-Germania 0-1, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: mano rubata dei tedeschi nel primo end Contenuti di approfondimento Temi più discussi: LIVE Italia-Svizzera, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: vincere per mettere classifica al Canada; Italia vs Svizzera - Tiro per tiro Curling | Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026; Studio Aperto: Crans Montana, scontro Italia-Svizzera Video; Debutto stagionale con sconfitta della Nazionale Under 15 Femminile di Dessì: Italia-Svizzera finisce 1-2. LIVE Italia-Svizzera 1-0, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: mano rubata azzurra nel primo endCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA DEI MONDIALI DI CURLING 14.16: Mano rubata degli azzurri! La Svizzera non riesce a piazzare la ... oasport.it LIVE Italia-USA 10-1, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: tutto facile per gli azzurri contro gli americaniCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-FINLANDIA DI CURLING MISTO DALLE 10.00 20.18: per questa sera è tutto, grazie per ... oasport.it Alta tensione tra Italia e Svizzera sulle fatture dei feriti di Crans-Montana ospedalizzati a Sion. Il già consigliere agli Stati: «Dispiace, perché la disponibilità di sedersi al tavolo c'è» - facebook.com facebook La Svizzera chiederà all'Italia di saldare il conto per le cure ospedaliere a quattro ragazzi italiani feriti a Crans Montana. Meloni, richiesta ignobile x.com