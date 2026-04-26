LIVE Italia-Ungheria 0-1 Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA | mano rubata dei magiari nel primo end

All'inizio della partita tra Italia e Ungheria nel Mondiale di curling misto 2026, gli ungheresi hanno ottenuto un punto grazie a una mano contestata nel primo end. La gara è in corso e gli aggiornamenti sono disponibili in tempo reale. Contestualmente, si sta seguendo anche la sfida tra Italia e Germania, che si gioca dalle 19.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-GERMANIA DI CURLING MISTO DALLE 19.00 10.20: Due stone azzurre a punto quando mancano 4 tiri alla fine dell’end 10.18: Una stone azzurra a punto dopo 4 tiri del secondo end 10.13: Brava Udvardi-Palancsa a liberare la casa e Constantini non riesce a piazzare la doppia bocciata. Mano rubata degli ungheresi nell’end di apertura: 0-1 10.10: Sono due ora le stone azzurre a punto quando mancano gli ultimi due tiri dell’end 10.09: La doppia bocciata di a Mosaner piazza una stone azzurra a punto al centro della casa 10.05: Stone ungherese a punto quando mancano 8 tiri alla fine del primo end 10.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Ungheria 0-1, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: mano rubata dei magiari nel primo end Notizie correlate LIVE Italia-Cechia 5-2, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: mano rubata da un punto nel quarto endCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE QUINTO END 15:18 Piccola pausa di metà gara, si ripartirà tra 5 minuti. Leggi anche: LIVE Italia-Estonia 3-0, curling misto Olimpiadi in DIRETTA: mano rubata da tre punti per gli azzurri nel primo end Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: LIVE Italia-Ungheria 2-3, Mondiali hockey ghiaccio femminile 2026 in DIRETTA: addio sogni di promozione, azzurre sbiadite; Mondiali Hockey Femminile: Italia-Ungheria oggi in streaming, orario e programma; L’Italia batte 7-0 la Cina e chiude con tre vittorie il Mondiale di Budapest; Electrolux chiude in Ungheria, preoccupazione per l'Italia. LIVE Italia-Ungheria, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: azzurri per il bisCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-GERMANIA DI CURLING MISTO DALLE 19.00 10.09: La doppia bocciata di a Mosaner piazza ... oasport.it LIVE Italia-Ungheria 2-3, Mondiali hockey ghiaccio femminile 2026 in DIRETTA: addio sogni di promozione, azzurre sbiaditeCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.22 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale di Italia-Ungheria. Vi ringraziamo per aver scelto di seguire ... oasport.it Trofeo Delle Aquile 2026 Lignano Sabbiadoro 23/26 Aprile 2026 Round Robin Italia/Ungheria/Estonia/Croazia Il nostro Antonio vince il primo incontro contro il campione estone ed è pronto x affrontare gli altri campioni nazionali. FORZA ANTONIO !! Sempre a - facebook.com facebook LIVE Italia-Ungheria, World Cup pallanuoto 2026 in DIRETTA: ultimo impegno per il Settebello - x.com