LIVE Italia-Corea del Sud Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA | obiettivo semifinali dirette ancora possibile per gli azzurri

Alle ore 9.40, inizia la copertura della partita tra Italia e Corea del Sud ai Mondiali di curling misto 2026, che si tengono a Ginevra. Si tratta dell’ottava sfida degli azzurri nel torneo, con l’obiettivo di raggiungere le semifinali ancora alla portata. La partita sarà trasmessa in diretta, e alle 19.00 inizierà anche la sfida tra Italia e Scozia.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-SCOZIA DI CURLING DALLE 19.00 9.40: Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Corea del Sud, ottava sfida degli azzurri ai Mondiali di curling misto 2026 in programma a Ginevra in Svizzera. Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Corea del Sud, ottava sfida degli azzurri ai Mondiali di curling misto 2026 in programma a Ginevra in Svizzera. L’Italia si avvicina alle battute conclusive del round robin ai Mondiali di doppio misto 2026 di curling, in corso a Ginevra, con la consapevolezza di aver già superato uno dei momenti più delicati del proprio cammino.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Corea del Sud, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: obiettivo semifinali dirette ancora possibile per gli azzurri Notizie correlate LIVE Italia-Corea del Sud, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: Mosaner/Constantini non devono abbassare la guardiaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Corea del Sud, ottava sfida... LIVE Italia-Corea del Sud, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: Mosaner/Constantini devono vincere per giocarsi tutto in serataCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-SCOZIA DI CURLING DALLE 19. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Italia-Corea del Sud e Italia-Scozia oggi, Mondiali curling misto 2026: orari, tv, programma, streaming; Mondiale Under 18: Italia superata 4-1 dall'Austria al debutto, in gol Winkler. Domenica alle 18.30 sfida alla Corea del Sud (diretta FISG.tv); LIVE Italia-Corea del Sud, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: Mosaner/Constantini non devono abbassare la guardia; Come vedere in TV la Coppa del Mondo XCO dalla Corea del Sud. LIVE Italia-Corea del Sud, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: Mosaner/Constantini devono vincere per giocarsi tutto in serataCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-SCOZIA DI CURLING DALLE 19.00 Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla ... oasport.it Italia-Corea del Sud e Italia-Scozia oggi in tv, Mondiali curling misto 2026: orari, programma, streamingL'Italia affronterà la Corea del Sud e la Scozia nella giornata di oggi, giovedì 30 aprile, ai Mondiali 2026 di curling doppio misto, che si stanno ... oasport.it Grande prova dell’Italia Under 18 che batte 4-0 la Corea del Sud ai Mondiali: in gol Winkler, Meneghetti, Bianco e Torchio - facebook.com facebook