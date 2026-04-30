LIVE Italia-Corea del Sud Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA | Mosaner Constantini devono vincere per giocarsi tutto in serata

Alle ore 19:00 si svolge la partita di curling tra Italia e Corea del Sud, ottava sfida dei Mondiali misto 2026 a Ginevra. I giocatori italiani Mosaner e Constantini devono vincere per mantenere vive le speranze di qualificazione, mentre la diretta viene aggiornata in tempo reale. La gara si svolge presso una struttura in Svizzera, con gli azzurri impegnati nella fase a gironi del torneo mondiale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-SCOZIA DI CURLING DALLE 19.00 Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Corea del Sud, ottava sfida degli azzurri ai Mondiali di curling misto 2026 in programma a Ginevra in Svizzera. L’Italia si avvicina alle battute conclusive del round robin ai Mondiali di doppio misto 2026 di curling, in corso a Ginevra, con la consapevolezza di aver già superato uno dei momenti più delicati del proprio cammino. Dopo sette incontri, la coppia formata da Stefania Constantini e Amos Mosaner si presenta all’ottava sfida contro la Corea del Sud con un bottino importante e con l’obiettivo di consolidare una posizione di vertice nel gruppo B.🔗 Leggi su Oasport.it

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