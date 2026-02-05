LIVE Italia-Corea del Sud Olimpiadi curling 2026 in DIRETTA | avvio insidioso per Constantini Mosaner

Questa sera gli atleti italiani Constantini e Mosaner sono scesi in campo contro la Corea del Sud nella partita di curling alle Olimpiadi 2026. Il debutto non è stato facile: l’Italia ha avuto un avvio complicato, con alcune mosse che hanno messo in difficoltà il team. La partita prosegue in equilibrio, mentre i giocatori cercano di recuperare terreno. I tifosi italiani restano incollati allo schermo, sperando in una reazione positiva nel prosieguo dell’incontro.

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match valido per la prima giornata del round robin del torneo olimpico di doppio misto di curling tra Italia e Corea del Sud. Stefania Constantini ed Amos Mosaner avviano le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 con un giorno d'anticipo rispetto alla cerimonia d'apertura. I campioni in carica avranno un doppio turno completato in serata dalla sfida serale al Canada. Appuntamento alle 10.05 con l'incontro d'esordio degli azzurri. Constantini e Mosaner sono imbattuti dal 2022, quando si imposero alle Olimpiadi di Pechino.

