LIVE Italia-Corea del Sud Olimpiadi curling 2026 in DIRETTA | avvio insidioso per Constantini Mosaner
Questa sera gli atleti italiani Constantini e Mosaner sono scesi in campo contro la Corea del Sud nella partita di curling alle Olimpiadi 2026. Il debutto non è stato facile: l’Italia ha avuto un avvio complicato, con alcune mosse che hanno messo in difficoltà il team. La partita prosegue in equilibrio, mentre i giocatori cercano di recuperare terreno. I tifosi italiani restano incollati allo schermo, sperando in una reazione positiva nel prosieguo dell’incontro.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-CANADA DI CURLING MISTO DALLE 19.05 Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match valido per la prima giornata del round robin del torneo olimpico di doppio misto di curling tra Italia e Corea del Sud. Stefania Constantini ed Amos Mosaner avviano le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 con un giorno d’anticipo rispetto alla cerimonia d’apertura. I campioni in carica avranno un doppio turno completato in serata dalla sfida serale al Canada. Appuntamento alle 10.05 con l’incontro d’esordio degli azzurri. Constantini e Mosaner sono imbattuti dal 2022, quando si imposero alle Olimpiadi di Pechino. 🔗 Leggi su Oasport.it
Questa mattina inizia il torneo di doppio misto alle Olimpiadi di curling del 2026.
Domani Amos Mosaner e Stefania Constantini aprono il loro cammino nel torneo di doppio misto di curling ai Giochi di Milano Cortina 2026.
Stasera l’Italia del doppio misto di curling giocherà contro la Corea del Sud nella prima sessione del round robin. di Edoardo Falzon https://opinione.it/sport/2026/02/04/edoardo-falzon-olimpiadi-invernali-milano-cortina-inaugurazione-curling/ facebook
