LIVE Italia-Corea del Sud Olimpiadi curling 2026 in DIRETTA | inizia il torneo di doppio misto per Constantini Mosaner
Questa mattina inizia il torneo di doppio misto alle Olimpiadi di curling del 2026. L’Italia affronta la Corea del Sud nella prima giornata del round robin. La partita è in corso e i giocatori Constantini e Mosaner sono in campo per tentare di portare a casa i primi punti del torneo. Seguiamo passo dopo passo l’andamento di questa sfida.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match valido per la prima giornata del round robin del torneo olimpico di doppio misto di curling tra Italia e Corea del Sud. Stefania Constantini ed Amos Mosaner avviano le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 con un giorno d’anticipo rispetto alla cerimonia d’apertura. I campioni in carica avranno un doppio turno completato in serata dalla sfida serale al Canada. Appuntamento alle 10.05 con l’incontro d’esordio degli azzurri. Constantini e Mosaner sono imbattuti dal 2022, quando si imposero alle Olimpiadi di Pechino. 🔗 Leggi su Oasport.it
Approfondimenti su Olimpiadi Curling
Curling, Milano Cortina 2026: quando giocano Stefania Constantini e Amos Mosaner nel doppio misto
Stefania Constantini e Amos Mosaner sono pronti a tornare in pista alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.
Dove vedere in tv Italia-Corea del Sud, curling misto Olimpiadi 2026: orario, programma, streaming
Domani Amos Mosaner e Stefania Constantini aprono il loro cammino nel torneo di doppio misto di curling ai Giochi di Milano Cortina 2026.
Ultime notizie su Olimpiadi Curling
Argomenti discussi: Dove vedere in tv Italia-Corea del Sud, curling misto Olimpiadi 2026: orario, programma, streaming; Curling doppio misto: le big iniziano bene; Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026: italiani in gara domani, giovedì 5 febbraio; Alleanza strategica Italia-Corea per i semiconduttori: Anie Confindustria firma un Memorandum con Ksia.
LIVE Italia-Corea del Sud, Olimpiadi curling 2026 in DIRETTA: inizia il torneo di doppio misto per Constantini/MosanerCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match valido per la prima giornata del round robin del ... oasport.it
Curling misto Olimpiadi 2026: Italia-Corea del Sud in TV e streamingLa sfida di curling doppio misto tra Italia e Corea del Sud, valida per la fase a gironi delle Olimpiadi Invernali di Milano?Cortina 2026, è in programma giovedì 5 febbraio. L’incontro sarà trasmesso ... it.blastingnews.com
Nessuno può dimenticare quel maledetto giorno di Corea-Italia e cosa fece Byron Moreno. Oggi, ad anni di distanza, l'arbitro Marelli lo assolve, scagionandolo su uno dei match più discussi di sempre facebook
L’Ambasciatrice d’Italia in Corea @GattoEmilia1 è parte del prestigioso comitato di esperti internazionali della testata @AsiaToday_News! Grazie per questa opportunità! #DiplomaziaCulturale #DiplomaziadellaCrescita x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.