L'incontro di curling tra Italia e Corea del Sud si è concluso con un risultato di 5-7, mettendo in discussione la possibilità di qualificarsi per le fasi successive del torneo mondiale del 2026. La partita si è svolta in diretta, con aggiornamenti disponibili sul sito ufficiale. Prima dell'incontro, era prevista una diretta alle 19.00 per la sfida Italia-Scozia.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-SCOZIA DI CURLING DALLE 19.00 11.45: Per il momento è tutto, grazie per averci seguito e appuntamento alle 19.00 per Italia-Scozia. Buona giornata! 11.43: Ancora una volta la Corea del Sud con il suo gioco aggressivo e preciso ha messo in difficoltà una squadra italiana. Stavolta la sconfitta è molto pesante per gli azzurri che, in caso di altra sconfitta stasera nell’ultimo match del round robin contro la Scozia, rischierebbero di restare fuori dalla fase ad eliminazione diretta. Per ora sfuma la possibilità di conquistare la semifinale diretta 11.41: Arriva la bocciata, la Corea del Sud si prende tre punti e infligge la seconda sconfitta del torneo all’Italia che opra rischia grosso di non riuscire neppure a qualificarsi per la fase ad eliminazione diretta.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Italia-Corea del Sud 5-7, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: azzurri nei guai, sconfitta e qualificazione a rischio

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