LIVE Italia-Corea del Sud 0-3 Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA | gli azzurri non reagiscono terza mano rubata dagli asiatici

Durante la partita di curling tra Italia e Corea del Sud, gli azzurri non sono riusciti a reagire e hanno subito una sconfitta per 3-0. Durante l'incontro, gli asiatici hanno rubato una terza mano, contribuendo alla vittoria. La gara si inserisce nel quadro dei Mondiali di curling misto del 2026 e si può seguire in diretta, con aggiornamenti disponibili online. La partita è iniziata alle 19.00 con la sfida tra Italia e Scozia.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-SCOZIA DI CURLING DALLE 19.00 10.43: Stone coreana a punto ma circondata da tre stone azzurre dopo 4 tiri del quarto end 10.38: La situazione si fa preoccupante per gli azzurri che non riescono a trovare le contromisure alla precisione dei coreani. Ancora una volta Constantini deve cercare una bocciata molto complicata nell’ultimo tiro e sbaglia. Resta una stone coreana a punto e gli asiatici sono avanti 0-3 10.33: Una stone coreana a punto con due guardie centrali nella casa dopo 4 tiri del terzo end 10.27: Come spesso accade i coreani mettono in seria difficoltà gli azzurri che non riescono ad evitare la mano rubata con la mancata doppia bocciata di Constantini (molto difficile, va detto).🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Corea del Sud 0-3, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: gli azzurri non reagiscono, terza mano rubata dagli asiatici Notizie correlate LIVE Italia-Corea del Sud 0-1, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: mano rubata degli asiatici nel primo endCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-SCOZIA DI CURLING DALLE 19. LIVE Italia-Corea del Sud 0-2, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: ancora una mano rubata degli asiatici nel secondo endCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-SCOZIA DI CURLING DALLE 19. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Italia-Corea del Sud e Italia-Scozia oggi in tv, Mondiali curling misto 2026: orari, programma, streaming; Mondiale Under 18: Italia superata 4-1 dall'Austria al debutto, in gol Winkler. Domenica alle 18.30 sfida alla Corea del Sud (diretta FISG.tv); LIVE Italia-Scozia, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: ultima partita, può valere il primo posto; Come vedere in TV la Coppa del Mondo XCO dalla Corea del Sud. LIVE Italia-Corea del Sud 0-2, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: ancora una mano rubata degli asiatici nel secondo endCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-SCOZIA DI CURLING DALLE 19.00 10.27: Come spesso accade i coreani mettono in seria ... oasport.it Italia-Corea del Sud e Italia-Scozia oggi in tv, Mondiali curling misto 2026: orari, programma, streamingL'Italia affronterà la Corea del Sud e la Scozia nella giornata di oggi, giovedì 30 aprile, ai Mondiali 2026 di curling doppio misto, che si stanno ... oasport.it Grande prova dell’Italia Under 18 che batte 4-0 la Corea del Sud ai Mondiali: in gol Winkler, Meneghetti, Bianco e Torchio - facebook.com facebook