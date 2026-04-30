LIVE Italia-Corea del Sud 5-4 Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA | ribaltone azzurro nel settimo end

Nella partita di curling tra Italia e Corea del Sud, il risultato finale è stato di 5-4 a favore dell’Italia. Durante il settimo end, la squadra italiana ha effettuato un cambio di marcia che ha portato a un ribaltamento del punteggio. La partita, valida per i Mondiali misti del 2026, è in corso e può essere seguita in diretta, con aggiornamenti disponibili online. La gara si gioca questa sera con un inizio previsto alle 19.00.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-SCOZIA DI CURLING DALLE 19.00 11.34. Due stone coreane a punto sul lato destro della casa dopo 4 tiri dell’ultimo end. L’Italia deve difendersi al meglio negli ultimi tre tiri 11.29: Brava Constantini a piazzare la terza stone azzurra a punto! Era quello che ci voleva per provare a raddrizzare la partita! Italia per la prima volta avanti nel match, ora extra-power per i coreani 11.26: Due le stone azzurre a punto quando mancano gli ultimi due tiri 11.22: Una stone azzurra a punto dopo 4 tiri del penultimo end con extra-power Italia 11.15: l’hit and roll di Kim che si appoggia sulla stone azzurra nella casa regala il punto alla squadra coreana che si porta sul 2-4 quando mancano due end alla fine dell’incontro e la mano torna all’Italia 11.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Corea del Sud 5-4, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: ribaltone azzurro nel settimo end Notizie correlate LIVE Italia-Corea del Sud 1-3, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: primo punto azzurro nel quarto endCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-SCOZIA DI CURLING DALLE 19. LIVE Italia-Corea del Sud 2-4, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: punto degli asiatici nel sesto endCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-SCOZIA DI CURLING DALLE 19. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Italia-Corea del Sud e Italia-Scozia oggi in tv, Mondiali curling misto 2026: orari, programma, streaming; Mondiale Under 18: Italia superata 4-1 dall'Austria al debutto, in gol Winkler. Domenica alle 18.30 sfida alla Corea del Sud (diretta FISG.tv); LIVE Italia-Scozia, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: ultima partita, può valere il primo posto; Come vedere in TV la Coppa del Mondo XCO dalla Corea del Sud. LIVE Italia-Corea del Sud 2-4, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: punto degli asiatici nel sesto endCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-SCOZIA DI CURLING DALLE 19.00 11.15: l'hit and roll di Kim che si appoggia sulla stone ... oasport.it Italia-Corea del Sud e Italia-Scozia oggi in tv, Mondiali curling misto 2026: orari, programma, streamingL'Italia affronterà la Corea del Sud e la Scozia nella giornata di oggi, giovedì 30 aprile, ai Mondiali 2026 di curling doppio misto, che si stanno ... oasport.it Grande prova dell’Italia Under 18 che batte 4-0 la Corea del Sud ai Mondiali: in gol Winkler, Meneghetti, Bianco e Torchio - facebook.com facebook