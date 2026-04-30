LIVE Italia-Corea del Sud 1-3 Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA | primo punto azzurro nel quarto end

Nella partita di curling tra Italia e Corea del Sud, terminata con il punteggio di 1-3, il primo punto per gli azzurri è arrivato nel quarto end. La partita si è svolta durante i Mondiali di curling misto in programma nel 2026. È possibile seguire gli aggiornamenti in tempo reale, con la diretta disponibile dalle 19.00, e anche la partita contro la Scozia è prevista in diretta alle 19.00.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-SCOZIA DI CURLING DALLE 19.00 11.03: Due le stone azzurre a punto quando mancano gli ultimi due tiri del quinto end 10.58: Una stone azzurra a punto al centro della casa dopo 4 tiri del quinto end 10.49: L’Italia si prende il punto nel quarto end, sblocca la situazione ma ora ci sarà la prima mano per i coreani che sono avanti 1-3 10.47: Stone coreana a punto quando mancano gli ultimi due tiri dell’end 10.43: Stone coreana a punto ma circondata da tre stone azzurre dopo 4 tiri del quarto end 10.38: La situazione si fa preoccupante per gli azzurri che non riescono a trovare le contromisure alla precisione dei coreani.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Corea del Sud 1-3, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: primo punto azzurro nel quarto end Notizie correlate Leggi anche: LIVE Italia-Canada 3-3, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: punto azzurro nel quarto end LIVE Italia-Corea del Sud 0-1, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: mano rubata degli asiatici nel primo endCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-SCOZIA DI CURLING DALLE 19. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Italia-Corea del Sud e Italia-Scozia oggi in tv, Mondiali curling misto 2026: orari, programma, streaming; Mondiale Under 18: Italia superata 4-1 dall'Austria al debutto, in gol Winkler. Domenica alle 18.30 sfida alla Corea del Sud (diretta FISG.tv); LIVE Italia-Scozia, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: ultima partita, può valere il primo posto; Come vedere in TV la Coppa del Mondo XCO dalla Corea del Sud. LIVE Italia-Corea del Sud 0-2, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: ancora una mano rubata degli asiatici nel secondo endCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-SCOZIA DI CURLING DALLE 19.00 10.27: Come spesso accade i coreani mettono in seria ... oasport.it Italia-Corea del Sud e Italia-Scozia oggi in tv, Mondiali curling misto 2026: orari, programma, streamingL'Italia affronterà la Corea del Sud e la Scozia nella giornata di oggi, giovedì 30 aprile, ai Mondiali 2026 di curling doppio misto, che si stanno ... oasport.it Grande prova dell’Italia Under 18 che batte 4-0 la Corea del Sud ai Mondiali: in gol Winkler, Meneghetti, Bianco e Torchio - facebook.com facebook