LIVE Italia-Corea del Sud 2-4 Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA | punto degli asiatici nel sesto end

Nella partita tra Italia e Corea del Sud ai Mondiali di curling misto 2026, gli asiatici hanno segnato un punto nel sesto end, portandosi a un punteggio totale di 4-2. La partita è in corso e si può seguire in diretta, con aggiornamenti disponibili online. La sfida tra le due nazioni si svolge nel quadro della competizione mondiale, con gli atleti impegnati in una fase cruciale del torneo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-SCOZIA DI CURLING DALLE 19.00 11.15: l’hit and roll di Kim che si appoggia sulla stone azzurra nella casa regala il punto alla squadra coreana che si porta sul 2-4 quando mancano due end alla fine dell’incontro e la mano torna all’Italia 11.12: Stone azzurra a punto quando mancano gli ultimi due tiri del sesto end 11.09: Una stone coreana a punto dopo 4 tiri del sesto end 11.05: Mano rubata degli azzurri! L’Italia accorcia le distanze con la mancata doppia bocciata di Kim che lascia la stone azzurra a punto: 2-3 11.03: Due le stone azzurre a punto quando mancano gli ultimi due tiri del quinto end 10.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Corea del Sud 2-4, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: punto degli asiatici nel sesto end Notizie correlate LIVE Italia-Corea del Sud 0-1, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: mano rubata degli asiatici nel primo endCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-SCOZIA DI CURLING DALLE 19. LIVE Italia-Corea del Sud 0-2, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: ancora una mano rubata degli asiatici nel secondo endCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-SCOZIA DI CURLING DALLE 19. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Italia-Corea del Sud e Italia-Scozia oggi in tv, Mondiali curling misto 2026: orari, programma, streaming; Mondiale Under 18: Italia superata 4-1 dall'Austria al debutto, in gol Winkler. Domenica alle 18.30 sfida alla Corea del Sud (diretta FISG.tv); LIVE Italia-Scozia, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: ultima partita, può valere il primo posto; Come vedere in TV la Coppa del Mondo XCO dalla Corea del Sud. LIVE Italia-Corea del Sud 2-4, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: punto degli asiatici nel sesto endCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-SCOZIA DI CURLING DALLE 19.00 11.15: l'hit and roll di Kim che si appoggia sulla stone ... oasport.it Italia-Corea del Sud e Italia-Scozia oggi in tv, Mondiali curling misto 2026: orari, programma, streamingL'Italia affronterà la Corea del Sud e la Scozia nella giornata di oggi, giovedì 30 aprile, ai Mondiali 2026 di curling doppio misto, che si stanno ... oasport.it Grande prova dell’Italia Under 18 che batte 4-0 la Corea del Sud ai Mondiali: in gol Winkler, Meneghetti, Bianco e Torchio - facebook.com facebook