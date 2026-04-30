LIVE Italia-Corea del Sud 0-1 Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA | mano rubata degli asiatici nel primo end

Durante la partita tra Italia e Corea del Sud ai Mondiali di curling misto 2026, si è verificato un episodio nel primo end che ha coinvolto un possibile furto di mano da parte degli asiatici. La partita sta proseguendo con aggiornamenti in tempo reale, mentre i telespettatori possono seguire anche lo svolgimento di Italia-Scozia a partire dalle 19.00. La diretta continua con dettagli e sviluppi sulla competizione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-SCOZIA DI CURLING DALLE 19.00 10.13: Non riesce Constantini a trovare la doppia bocciata per spostare le due stone coreane a punto. Ne resta una sola a punto, mano rubata dei coreani nel primo end, 0-1 10.11: C’è una stone coreana a punto ma accerchiata da tre stone azzurre quando mancano gli ultimi due tiri del primo end 10.06: Due stone azzurre a punto dopo 4 tiri del primo end 10.01: Mano per l’Italia, tra poco inizia il match 9.58: La sfida contro la Corea del Sud diventa così un passaggio chiave per consolidare la classifica e presentarsi nel miglior modo possibile alle ultime giornate del girone.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Corea del Sud 0-1, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: mano rubata degli asiatici nel primo end Notizie correlate LIVE Italia-Svizzera 1-0, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: mano rubata azzurra nel primo endCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA DEI MONDIALI DI CURLING 14. LIVE Italia-Ungheria 0-1, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: mano rubata dei magiari nel primo endCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-GERMANIA DI CURLING MISTO DALLE 19. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Italia-Corea del Sud e Italia-Scozia oggi in tv, Mondiali curling misto 2026: orari, programma, streaming; Mondiale Under 18: Italia superata 4-1 dall'Austria al debutto, in gol Winkler. Domenica alle 18.30 sfida alla Corea del Sud (diretta FISG.tv); LIVE Italia-Scozia, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: ultima partita, può valere il primo posto; Come vedere in TV la Coppa del Mondo XCO dalla Corea del Sud. LIVE Italia-Corea del Sud, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: obiettivo semifinali dirette ancora possibile per gli azzurriCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-SCOZIA DI CURLING DALLE 19.00 9.52: Nel dettaglio, la Corea ha mostrato buone qualità ... oasport.it Italia-Corea del Sud e Italia-Scozia oggi in tv, Mondiali curling misto 2026: orari, programma, streamingL'Italia affronterà la Corea del Sud e la Scozia nella giornata di oggi, giovedì 30 aprile, ai Mondiali 2026 di curling doppio misto, che si stanno ... oasport.it Grande prova dell’Italia Under 18 che batte 4-0 la Corea del Sud ai Mondiali: in gol Winkler, Meneghetti, Bianco e Torchio - facebook.com facebook