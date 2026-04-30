LIVE Italia-Corea del Sud 0-2 Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA | ancora una mano rubata degli asiatici nel secondo end

Durante la partita tra Italia e Corea del Sud ai Mondiali di curling misto 2026, gli asiatici hanno commesso un'irregolarità nel secondo end, che ha portato a un intervento ufficiale. La gara si è conclusa con un punteggio di 0-2 a favore della Corea del Sud. È possibile seguire gli aggiornamenti in tempo reale sulla piattaforma dedicata, con l'evento che continuerà con la sfida tra Italia e Scozia alle 19.00.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-SCOZIA DI CURLING DALLE 19.00 10.27: Come spesso accade i coreani mettono in seria difficoltà gli azzurri che non riescono ad evitare la mano rubata con la mancata doppia bocciata di Constantini (molto difficile, va detto). Corea avanti 0-2 dopo due end 10.24: resta una stone coreana a punto quando mancano gli ultimi due tiri del secondo end 10.20: Una stone azzurra a punto (con un’altra dentro la casa) dopo 4 tiri del secondo end 10.13: Non riesce Constantini a trovare la doppia bocciata per spostare le due stone coreane a punto. Ne resta una sola a punto, mano rubata dei coreani nel primo end, 0-1 10.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Corea del Sud 0-2, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: ancora una mano rubata degli asiatici nel secondo end Notizie correlate LIVE Italia-Corea del Sud 0-1, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: mano rubata degli asiatici nel primo endCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-SCOZIA DI CURLING DALLE 19. LIVE Italia-USA 4-0, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: mano rubata da due degli azzurri nel secondo endCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-FINLANDIA DI CURLING MISTO DALLE 10. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Italia-Corea del Sud e Italia-Scozia oggi in tv, Mondiali curling misto 2026: orari, programma, streaming; Mondiale Under 18: Italia superata 4-1 dall'Austria al debutto, in gol Winkler. Domenica alle 18.30 sfida alla Corea del Sud (diretta FISG.tv); LIVE Italia-Scozia, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: ultima partita, può valere il primo posto; Come vedere in TV la Coppa del Mondo XCO dalla Corea del Sud. LIVE Italia-Corea del Sud 0-1, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: mano rubata degli asiatici nel primo endCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-SCOZIA DI CURLING DALLE 19.00 10.24: resta una stone coreana a punto quando mancano ... oasport.it Italia-Corea del Sud e Italia-Scozia oggi in tv, Mondiali curling misto 2026: orari, programma, streamingL'Italia affronterà la Corea del Sud e la Scozia nella giornata di oggi, giovedì 30 aprile, ai Mondiali 2026 di curling doppio misto, che si stanno ... oasport.it Grande prova dell’Italia Under 18 che batte 4-0 la Corea del Sud ai Mondiali: in gol Winkler, Meneghetti, Bianco e Torchio - facebook.com facebook