Questa mattina a Milano si è svolto l’interrogatorio di Gervasoni nell’ambito di un’inchiesta che coinvolge alcuni arbitri. L’indagine riguarda anche il designatore degli arbitri, e sono stati forniti aggiornamenti sulle procedure in corso. La vicenda coinvolge diversi soggetti legati al mondo del calcio e si svolge nel rispetto dei procedimenti giudiziari. Le autorità continuano a raccogliere elementi e a svolgere le indagini.

Oggi è il giorno di Andrea Gervasoni. L’ex arbitro alle 11 si presenterà all’interrogatorio con il pubblico ministero Ascione in una sede della Finanza a Milano. Nell’avviso di garanzia notificato a Gervasoni, difeso dal legale Michele Ducci, si fa riferimento solo a Salernitana-Modena dell’8 marzo 2025 e si parla di un episodio specifico: il rigore concesso e poi tolto via monitor al Modena. Gervasoni risponderà solo su questo episodio. o almeno, questa è la sua intenzione. Ieri si è compreso un particolare non secondario: dalle testimonianze di alcuni degli arbitri sentiti dalla Procura sarebbe arrivata la conferma di quelle due designazioni pilotate.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - LIVE Inchiesta arbitri: stamattina l'interrogatorio di Gervasoni a Milano

CASO ROCCHI - ARBITRI: NUOVE RIVELAZIONI…

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