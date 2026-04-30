Inchiesta arbitri oggi l’interrogatorio di Gervasoni | dalle squadre ‘coinvolte’ agli indagati gli aggiornamenti

Oggi si svolge l'interrogatorio di Gervasoni nell'ambito dell'inchiesta sugli arbitri che coinvolge diverse squadre e calciatori. La Procura di Milano ha indagato il designatore di Serie A e B, Gianluca Rocchi, per concorso in frode sportiva e gli è stato notificato un avviso di garanzia. La vicenda riguarda alcune partite della stagione 202425 e ha suscitato molte discussioni nel mondo del calcio italiano.

(Adnkronos) – Il calcio italiano è (di nuovo) nel caos per l'inchiesta arbitri. Il designatore di Serie A e B Gianluca Rocchi è indagato dalla Procura di Milano per concorso in frode sportiva (per alcuni episodi della stagione 202425) e gli è stato notificato un avviso di garanzia. L'accusa? Aver fatto pressioni su alcuni arbitri e aver scelto direttori di gara "graditi all'Inter". La novità di oggi, giovedì 30 aprile, riguarda gli interrogatori previsti in giornata a Milano. Ecco cosa sappiamo fin qui sull'inchiesta condotta dal pubblico ministero Maurizio Ascione, che pian piano si sta allargando a tutto il mondo arbitrale.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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