L'inchiesta sugli arbitri ha portato alla luce anomalie nelle tempistiche delle decisioni e al coinvolgimento del giudice di gara Gervasoni. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il caso si sta sviluppando attraverso una serie di interrogatori e verifiche. Tra gli aspetti al centro delle indagini ci sono anche i gialli assegnati durante le partite e le eventuali irregolarità emerse. Gervasoni ha deciso di presentarsi all’interrogatorio previsto.

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© Calcionews24.com - Inchiesta arbitri: anomalie sulle tempistiche e il giallo Gervasoni. Ecco perché si presenterà all’interrogatorio

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