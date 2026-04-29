Inchiesta arbitri | anomalie sulle tempistiche e il giallo Gervasoni Ecco perché si presenterà all’interrogatorio

Da calcionews24.com 29 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'inchiesta sugli arbitri ha portato alla luce anomalie nelle tempistiche delle decisioni e al coinvolgimento del giudice di gara Gervasoni. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il caso si sta sviluppando attraverso una serie di interrogatori e verifiche. Tra gli aspetti al centro delle indagini ci sono anche i gialli assegnati durante le partite e le eventuali irregolarità emerse. Gervasoni ha deciso di presentarsi all’interrogatorio previsto.

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