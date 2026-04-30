Oggi si disputa una delle tappe del Giro di Romandia 2026, con quattro corridori in fuga tra cui un ciclista italiano. A metà giornata, il vantaggio dei battistrada rimane invariato. Nel frattempo, un ciclista svizzero ha ottenuto il suo risultato più prestigioso in una gara nel 2019, classificandosi nona al Tour of The Alps. La corsa prosegue con gli atleti che cercano di conquistare la vittoria di tappa.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.02 Invariato il vantaggio dei quattro battistrada. 13.58 Per l’elvetico Roland Thallman il miglior risultato di carriera è senza dubbio il 9° posto nella classifica finale del Tour of The Alps 2019. 13.55 Accelerata della testa della corsa: ora il loro vantaggio è di 1’55” sul gruppo. 13.52 I quattro attaccanti hanno un vantaggio sul plotone sempre intorno al 1?. 13.51 Si allarga il drappello dei fuggitivi: lo svedese Jakob Soederqvist (Lidl Trek) e lo svizzero Roland Thallman (Tudor Pro Cycling Team) si portano sui due battistrada. 13.48 Il classe ’98 di Lecco è il campione italiano in carica, dopo essere ripartito dallo Swatt Club poiché era rimasto senza squadra.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Giro di Romandia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: quattro attaccanti tra cui l’azzurro Conca

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