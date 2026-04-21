LIVE Tour of the Alps 2026 tappa di oggi in DIRETTA | il gruppo mette nel mirino i fuggitivi a 50 km dall’arrivo

Oggi si svolge una tappa del Live Tour of the Alps 2026, con la corsa in corso e la fuga di alcuni corridori a circa 50 chilometri dall’arrivo. Gli atleti del Tudor Pro Cycling Team sono ancora uniti nel gruppo principale, che mantiene una distanza ragionevole dai battistrada. La corsa prosegue in modo intenso, con i ciclisti che cercano di controllare gli attaccanti e prepararsi alle fasi decisive della gara.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:24 Continuano a lavorare in gruppo gli uomini Tudor Pro Cycling Team. 14:21 Discesa che adesso diventa maggiormente pendente e velocità che sfiorano gli 80 kmh. 14:18 Meno di 40 chilometri all’arrivo. Continua la lunga marcia d’avvicinamento all’esplosiva salita finale. 14:15 Il gruppo rosicchia altri secondi portandosi a 2 minuti dai fuggitivi. 14:12 45 km al traguardo della seconda tappa del Tour of the Alps. 14:09 Anche la discesa di Passo Resia è ovviamente pedalabile. Strada ampia e pendenza dolce con il gruppo che continua a recuperare. 14:07 Al comando sempre in 9, ovvero Oliver Stockwell...🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Tour of the Alps 2026, tappa di oggi in DIRETTA: il gruppo mette nel mirino i fuggitivi a 50 km dall’arrivo Notizie correlate LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: il gruppo mette nel mirino i due fuggitivi a 50 km dall’arrivoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA COPPI&BARTALI DALLE 13. LIVE Tour of the Alps 2026, tappa di oggi in DIRETTA: il gruppo mette il fuggitivo nel mirino. Sarà arrivo in volata?CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:03 In caso dia rrivo in volata Tom Pidcock della Pinarello Q36. Altri aggiornamenti Temi più discussi: LIVE Tour of the Alps 2026, tappa di oggi in DIRETTA: stoccata di Tommaso Dati! Battuto Pidcock allo sprint!; Dove seguire in TV e Streaming il Tour of the Alps 2026? Diretta Rai ed Eurosport/Discovery+; Tour of the Alps 2026: tappe, orari, favoriti e dove vederlo in TV e streaming; Tour of the Alps | 1ª tappa in Diretta Streaming | DAZN IT. LIVE Tour of the Alps 2026, tappa di oggi in DIRETTA: stoccata di Tommaso Dati! Battuto Pidcock allo sprint!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:13 Forcing INEOS Grenadiers. 15:13 Il gruppo chiude su Zangerle e torna compatto. 15:13 Tra le squadre che si ... oasport.it LIVE Tour of the Alps 2026, tappa di oggi in DIRETTA: nove uomini al comando a 70 km dall’arrivoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della seconda tappa del Tour of the Alps 2026. 144.6 km da ... oasport.it Tour della Parigi Storica facebook Al Tour of the Alps ci si continua a dare battaglia, anche se la gara è appena iniziata: ci sarà un cambio nella leadership Segui la gara su Eurosport, Discovery+ e HBO Max a partire dalle 11:35 #Ciclismo #Cyclong #TotA x.com