LIVE Giro di Romandia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | finale di tappa esplosivo

Oggi si svolge la tappa finale del Giro di Romandia 2026, con una lunga diretta che copre l’intero percorso. Al momento, i corridori al comando sono Filippo Conca del Team Jayco AlUla, Henri-François Renard-Haquin del Team Picnic PostNL, Roland Thalmann del Tudor Pro Cycling Team e Jakob Soederqvist del Lidl Trek. La corsa prosegue con un ritmo elevato, e gli atleti sono ancora in lotta per la vittoria di tappa.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:51 Sempre al comando Filippo Conca (Team Jayco AlUla), Henri-François Renard-Haquin (Team Picnic PostNL), Roland Thalmann (Tudor Pro Cycling Team) e Jakob Soederqvist (Lidl Trek). Vantaggio che è però crollato a circa 40 secondi. 16:47 Team INEOS Grenadiers che sollecita ancora una volta l’andatura allungando il gruppo. 16:44 Ultime centinaia di metri della veloce discesa intervallata da qualche strappetto non impegnativo. 16:40 Meno di 40 chilometri all’arrivo di Vucherens. 16:38 Sta per esauristi dunque la fuga di giornata con il nostro Filippo Conca. 16:34 Intanto scende sotto il minuto il vantaggio dei fuggitivi.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro di Romandia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: finale di tappa esplosivo Notizie correlate Leggi anche: LIVE Giro di Romandia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: partita ufficialmente la seconda tappa Leggi anche: LIVE Giro di Romandia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: tappa e maglia per Pogacar!! Lo sloveno vince in volata Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: LIVE Giro di Romandia 2026, Prologo in DIRETTA: Godon spunta a sorpresa! Pogacar davanti a Roglic di 1?; DIRETTA Giro di Romandia 2026 LIVE, Prima Tappa; Giro di Romandia 2026: tappe, favoriti e dove vederlo in diretta tv; LIVE Giro di Romandia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: tappa e maglia per Pogacar!! Lo sloveno vince in volata. LIVE Giro di Romandia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: finale di tappa esplosivoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:13 Prima del GPM di Vulliens si affronterà una salitella di poco meno di 2 chilometri con pendenze che ... oasport.it LIVE Giro di Romandia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: tappa e maglia per Pogacar!! Lo sloveno vince in volataCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.41 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale della prima tappa del Giro di Romandia 2026. Vi ringraziamo per aver ... oasport.it GIORNATA DA ATTACCHI Tappa 2 del Giro di Romandia: terreno perfetto per azioni da lontano. Tadej Pogacar favorito, ma gara apertissima Segui la gara in diretta su discovery+ e HBO Max - facebook.com facebook DIRETTA Giro di Romandia 2026 LIVE, Seconda Tappa x.com