LIVE Giro di Romandia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | aumenta il vantaggio dei fuggitivi c’è anche Conca

Oggi la corsa continua lungo le strade del Giro di Romandia 2026, con i fuggitivi che hanno aumentato il loro vantaggio e un corridore che si è unito al gruppo di testa. La prima ora di gara si è conclusa con una media di 42,9 kmh, mentre mancano circa 130 chilometri al traguardo. Seguiamo in tempo reale gli sviluppi di questa tappa.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.20 Media di 42,9 kmh in questa prima ora di gara. Al traguardo mancano 130 km. 14.17 Guadagnano ancora i quattro attaccanti: il loro vantaggio sul gruppo è di 2’30”. 14.14 Per i quattro battistrada, che ricordiamo sono Filippo Conca (Team Jayco AlUla), Henri-François Renard-Haquin (Team Picnic PostNL), Roland Thallman (Tudor Pro Cycling Team) e Jakob Soederqvist (Lidl Trek), inizia un tratto in leggera salita. 14.11 Aumenta il margine del quartetto di testa, ora al comando con 2’15” sul gruppo. 14.08 Mancano 139 km all’arrivo della seconda tappa del Giro di Romandia 2026. 14.05 Tra poco meno di 2 km il gruppo di testa transiterà nella zona dove è posto il traguardo di giornata.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro di Romandia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: aumenta il vantaggio dei fuggitivi, c’è anche Conca Notizie correlate LIVE UAE Tour 2026, tappa di oggi in DIRETTA: aumenta il vantaggio dei fuggitivi14:18 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale della quinta tappa dell’UAE Tour 2026. LIVE Parigi-Nizza 2026, tappa di oggi in DIRETTA: aumenta il vantaggio dei fuggitiviCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA TIRRENO-ADRIATICO DALLE 10. Altri aggiornamenti Temi più discussi: LIVE Giro di Romandia 2026, Prologo in DIRETTA: Godon spunta a sorpresa! Pogacar davanti a Roglic di 1?; DIRETTA Giro di Romandia 2026 LIVE, Prima Tappa; Giro di Romandia 2026: tappe, favoriti e dove vederlo in diretta tv; LIVE Giro di Romandia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: tappa e maglia per Pogacar!! Lo sloveno vince in volata. LIVE Giro di Romandia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: quattro attaccanti tra cui l’azzurro ConcaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.42 Ecco i primi due avventurieri di giornata: l'azzurro Filippo Conca (Team Jayco Alula) e il francese ... oasport.it LIVE Giro di Romandia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: tappa e maglia per Pogacar!! Lo sloveno vince in volataCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.41 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale della prima tappa del Giro di Romandia 2026. Vi ringraziamo per aver ... oasport.it Ecco cosa è successo oggi al Giro di Romandia e la nuova classifica generale. Tiberi nella top ten, anche Fortunato nel gruppo inseguitore. Link nel primo commento. - facebook.com facebook Subito Pogacar al Giro di Romandia: vince la volata del quartetto in fuga e la prima tappa, dopo il prologo di ieri si prende anche il comando della classifica generale x.com