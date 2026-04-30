LIVE Giro di Romandia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | aumenta il vantaggio dei fuggitivi c’è anche Conca

Da oasport.it 30 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi la corsa continua lungo le strade del Giro di Romandia 2026, con i fuggitivi che hanno aumentato il loro vantaggio e un corridore che si è unito al gruppo di testa. La prima ora di gara si è conclusa con una media di 42,9 kmh, mentre mancano circa 130 chilometri al traguardo. Seguiamo in tempo reale gli sviluppi di questa tappa.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.20 Media di 42,9 kmh in questa prima ora di gara. Al traguardo mancano 130 km. 14.17 Guadagnano ancora i quattro attaccanti: il loro vantaggio sul gruppo è di 2’30”. 14.14 Per i quattro battistrada, che ricordiamo sono Filippo Conca (Team Jayco AlUla), Henri-François Renard-Haquin (Team Picnic PostNL), Roland Thallman (Tudor Pro Cycling Team) e Jakob Soederqvist (Lidl Trek), inizia un tratto in leggera salita. 14.11 Aumenta il margine del quartetto di testa, ora al comando con 2’15” sul gruppo. 14.08 Mancano 139 km all’arrivo della seconda tappa del Giro di Romandia 2026. 14.05 Tra poco meno di 2 km il gruppo di testa transiterà nella zona dove è posto il traguardo di giornata.🔗 Leggi su Oasport.it

live giro di romandia 2026 tappa di oggi in diretta aumenta il vantaggio dei fuggitivi c8217232 anche conca
© Oasport.it - LIVE Giro di Romandia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: aumenta il vantaggio dei fuggitivi, c’è anche Conca

Notizie correlate

LIVE UAE Tour 2026, tappa di oggi in DIRETTA: aumenta il vantaggio dei fuggitivi14:18 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale della quinta tappa dell’UAE Tour 2026.

LIVE Parigi-Nizza 2026, tappa di oggi in DIRETTA: aumenta il vantaggio dei fuggitiviCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA TIRRENO-ADRIATICO DALLE 10.

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: LIVE Giro di Romandia 2026, Prologo in DIRETTA: Godon spunta a sorpresa! Pogacar davanti a Roglic di 1?; DIRETTA Giro di Romandia 2026 LIVE, Prima Tappa; Giro di Romandia 2026: tappe, favoriti e dove vederlo in diretta tv; LIVE Giro di Romandia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: tappa e maglia per Pogacar!! Lo sloveno vince in volata.

giro di romandia live giro di romandiaLIVE Giro di Romandia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: quattro attaccanti tra cui l’azzurro ConcaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.42 Ecco i primi due avventurieri di giornata: l'azzurro Filippo Conca (Team Jayco Alula) e il francese ... oasport.it

giro di romandia live giro di romandiaLIVE Giro di Romandia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: tappa e maglia per Pogacar!! Lo sloveno vince in volataCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.41 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale della prima tappa del Giro di Romandia 2026. Vi ringraziamo per aver ... oasport.it

Trova facilmente notizie e video collegati.