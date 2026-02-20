LIVE UAE Tour 2026 tappa di oggi in DIRETTA | aumenta il vantaggio dei fuggitivi

Isaac Del Toro ha aumentato il suo vantaggio nella classifica a punti del UAE Tour 2026, dopo la tappa di oggi. La fuga di alcuni corridori ha portato a un ritmo più intenso, con Del Toro che ha sfruttato al meglio le opportunità. Antonio Tiberi e Silvan Dillier si sono avvicinati, ma non sono riusciti a recuperare il distacco. La gara continua a offrire sorprese e azioni emozionanti lungo il percorso. I ciclisti si preparano ora alla prossima sfida, con la corsa ancora aperta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11:22 Isaac Del Toro guida la classifica a punti con 36 davanti ad Antonio Tiberi e Silvan Dillier, secondi a 32. 11:19 Il vantaggio dei tre fuggitivi sul gruppo è di 1'56". 11:16 Lo svizzero Silvan Dillier ha vinto lo sprint intermedio di Al Meydan Racecourse. 11:13 Proveranno a piazzare la zampata vincente anche il britannico Ethan Vernon della NSN Cycling Team, il colombiano Juan Sebastian Molano della UAE Team Emirates-XRG, gli olandesi Fabio Jakobsen e Casper van Uden della Team Picnic PostNL. 11:10 Nel novero dei candidati alla vittoria di giornata rientrano Daniel Skerl della Bahrain-Victorious, Alberto Dainese della Soudal Quick-Step e Matteo Malucelli della XDS Astana Team.