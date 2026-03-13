LIVE Parigi-Nizza 2026 tappa di oggi in DIRETTA | aumenta il vantaggio dei fuggitivi

Oggi a Parigi-Nizza è in corso una tappa con i fuggitivi che hanno allungato il loro vantaggio. La gara si svolge in diretta, con aggiornamenti sulla posizione dei ciclisti e sulla classifica generale. La tappa si sta svolgendo con diversi tentativi di fuga e si può seguire tutto tramite la diretta disponibile dalle 10, con aggiornamenti continui sulla corsa.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA TIRRENO-ADRIATICO DALLE 10.55 14:22 Joshua Tarling della INEOS Grenadiers ha partecipato all’UAE Tour prima di prendere il via alla Parigi-Nizza. 14:19 Il vantaggio dei battistrada aumenta a 1’50”. 14:16 Il vento soffia a tredici chilometri orari, in direzione Sud-Ovest. 14:13 La temperatura odierna è di 18° centigradi. 14:10 Il gap tra i fuggitivi e il gruppo è di poco inferiore agli 800 metri. 14:07 Il francese Ewen Costiou della Groupama – FDJ United ha tentato l’allungo, ma è stato ripreso rapidamente dal gruppo. 14:04 La prossima asperità di giornata sarà la Côte de Bonnieux, 2,5 chilometri al 4. 🔗 Leggi su Oasport.it

La Tappa 6 della Parigi-Nizza porta il gruppo da Barbentane ad Apt per 179 km su un percorso ondulato che può cambiare gli equilibri della gara Chi troverà il momento giusto per colpire #Ciclismo #ParigiNizza x.com

Dopo che nella quinta tappa della Parigi-Nizza Vingegaard ha mostrato una volta per tutte agli avversari con chi hanno a che fare, la corsa francese continua con la sesta frazione dove forse il danese lascerà a qualche altro corridore la possibilità di vincere. - facebook.com facebook