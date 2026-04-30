LIVE Cobolli-Zverev ATP Madrid 2026 in DIRETTA | rivincita di Monaco dopo due settimane

Questa sera seguiremo in tempo reale l'incontro tra Cobolli e Zverev all'ATP di Madrid 2026, dopo la sfida di Monaco disputata due settimane fa. La partita si svolge nel rispetto degli orari stabiliti e sarà possibile aggiornarsi attraverso questa diretta testuale. L'evento rappresenta una rivincita tra i due tennisti, pronti a confrontarsi nuovamente sul campo. La cronaca sarà aggiornata passo passo nel corso della serata.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera e bentrovati alla Diretta Live testuale del match di singolare tra l’italiano Flavio Cobolli, numero 10 del seeding, ed il tedesco Alexander Zverev, accreditato della seconda testa di sere, valido per l’ultimo dei quarti di finale dell’ATP Masters 1000 di Madrid 2026 di tennis. Il match del terzultimo atto del torneo di singolare che vedrà protagonisti l’azzurro ed il teutonico sarà il terzo in programma dalle ore 13.00 di giovedì 30 aprile, sul Manolo Santana Stadium, ma avrà inizio comunque non prima delle ore 20.00. Prima di loro giocheranno Ruud-Blockx (dalle 13.00) e Baptiste-Andreeva (non prima delle 16.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Cobolli-Zverev, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: rivincita di Monaco dopo due settimane Notizie correlate Leggi anche: LIVE Cobolli-Zverev 6-3, 6-3, ATP Monaco 2026 in DIRETTA: l’azzurro vola in finale dopo una partita perfetta LIVE Cobolli-Zverev 4-1, ATP Monaco 2026 in DIRETTA: azzurro avanti di un breakCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-1 Gioco Cobolli: servizio e rovescio per l’azzurro. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Cobolli sfida di nuovo Zverev: dove vederla oggi in tv; Cobolli-Zverev, ATP Madrid 2026: orario, tv, programma, streaming; Live Flavio Cobolli - Alexander Zverev - Madrid Men's Singles -: Punteggi & Highlights Tennis - 30/04/2026; Atp Madrid, Cobolli sfida Zverev: orario e dove vederlo. LIVE Cobolli-Zverev, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: rivincita di Monaco dopo due settimaneCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera e bentrovati alla Diretta Live testuale del match di singolare tra l'italiano Flavio Cobolli, numero ... oasport.it Dove vedere in tv Cobolli-Zverev oggi, ATP Madrid 2026: orario, programma, streamingSolo due settimane fa Flavio Cobolli batteva Alexander Zverev per la prima volta in carriera, a Monaco di Baviera. Oggi, dopo quel match che ha segnato ... oasport.it Domani Cobolli sfida Zverev nei quarti di finale del Masters 1000 di Madrid - facebook.com facebook Flavio Cobolli sfiderà Alexander Zverev domani, Giovedì 30 Aprile, alle 20 sul Manolo Santana Stadium! x.com