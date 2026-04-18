LIVE Cobolli-Zverev 6-3 6-3 ATP Monaco 2026 in DIRETTA | l’azzurro vola in finale dopo una partita perfetta

Al torneo ATP di Monaco, Cobolli ha concluso la sua partita con una vittoria in due set contro Zverev, con il punteggio di 6-3, 6-3. La sua prestazione gli consente di accedere alla finale dell'evento. La diretta si è conclusa poco fa, dopo una partita che ha visto l'italiano dominare il match. I dettagli sul prosieguo del torneo saranno disponibili con gli aggiornamenti successivi.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIV E 15.00 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale di Cobolli-Zverev. Vi ringraziamo per aver scelto di seguire quest’evento insieme a noi e vi invitiamo a rimanere sempre aggiornati sul nostro sito. Buon proseguimento di giornata a tutti voi. 14.59 Grazie a questa vittoria Cobolli sale virtualmente alla posizione numero 12 del ranking ATP. 14.58 Domani in finale Cobolli affronterà il vincente di Alex Molcan e Ben Shelton, partita che inizierà dopo un break di 30 minuti per il tributo a Niki Pilic. 14.57 Da sottolineare il livello tenuto al servizio da Cobolli. L’italiano ha fatto la differenza con la prima, specialmente con la traiettoria al centro da destra che gli ha portato 5 dei 7 ace.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Cobolli-Zverev 6-3, 6-3, ATP Monaco 2026 in DIRETTA: l’azzurro vola in finale dopo una partita perfetta Notizie correlate Leggi anche: LIVE Cobolli-Bergs 6-2 6-3, ATP Monaco 2026 in DIRETTA: l’azzurro domina il belga e vola ai quarti di finale! LIVE Cobolli-Zverev 4-1, ATP Monaco 2026 in DIRETTA: azzurro avanti di un breakCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-1 Gioco Cobolli: servizio e rovescio per l’azzurro. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Cobolli-Zverev LIVE sabato alle 13.30 su Sky; LIVE Cobolli-Zverev, ATP Monaco 2026 in DIRETTA: serve un’impresa contro il padrone di casa; Cobolli-Zverev vale la finale: quando e dove vederla; Cobolli-Zverev, semifinale Atp 500 Monaco di Baviera: orario, quando si gioca e dove vederla in tv. LIVE Cobolli-Zverev 6-3, 5-2, ATP Monaco 2026 in DIRETTA: l’azzurro serve per la vittoriaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Seconda 15-40 Buona prima dell'italiano che prende in mano lo scambio e chiude con il lungolinea. 0-40 Vola via ... oasport.it Cobolli-Zverev all'Atp Monaco di Baviera, il risultato in diretta live della partitaLeggi su Sky Sport l'articolo Cobolli-Zverev all'Atp Monaco di Baviera, il risultato in diretta live della partita ... sport.sky.it Defending champion is out Flavio Cobolli takes out Alexander Zverev in impressive fashion and books a spot in tomorrow’s final! #bmwopenbybitpanda #atp #atptour #tennis # facebook COBOLLI DA IMPAZZIRE: SUPERA ZVEREV E VA IN FINALE A MONACO DI BAVIERA Un ottimo Cobolli batte in due set il campione uscente Alexander Zverev conquistando così la sua seconda finale della stagione. Per l’azzurro è la prima vittoria in carr x.com