Benvenuti alla cronaca in tempo reale dell'incontro tra Cobolli e Zverev durante l’ATP di Madrid 2026. Dopo il torneo di Monaco disputato due settimane fa, il tennista italiano torna in campo per cercare di migliorare il risultato. Seguiremo passo passo le fasi del match, con aggiornamenti continui sui punti e le azioni più significative. La partita si svolge nel rispetto del calendario ufficiale del torneo spagnolo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera e bentrovati alla Diretta Live testuale del match di singolare tra l’italiano Flavio Cobolli, numero 10 del seeding, ed il tedesco Alexander Zverev, accreditato della seconda testa di sere, valido per l’ultimo dei quarti di finale dell’ATP Masters 1000 di Madrid 2026 di tennis. Il match del terzultimo atto del torneo di singolare che vedrà protagonisti l’azzurro ed il teutonico sarà il terzo in programma dalle ore 13.00 di giovedì 30 aprile, sul Manolo Santana Stadium, ma avrà inizio comunque non prima delle ore 20.00. Prima di loro giocheranno Ruud-Blockx (dalle 13.00) e Baptiste-Andreeva (non prima delle 16.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Cobolli-Zverev, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: l’azzurro ci riprova due settimane dopo Monaco

Notizie correlate

LIVE Cobolli-Zverev, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: rivincita di Monaco dopo due settimaneCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera e bentrovati alla Diretta Live testuale del match di singolare tra l’italiano Flavio Cobolli,...

Leggi anche: LIVE Cobolli-Zverev 6-3, 6-3, ATP Monaco 2026 in DIRETTA: l’azzurro vola in finale dopo una partita perfetta

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Cobolli sfida di nuovo Zverev: dove vederla oggi in tv; Cobolli-Zverev, ATP Madrid 2026: orario, tv, programma, streaming; Live Flavio Cobolli - Alexander Zverev - Madrid Men's Singles -: Punteggi & Highlights Tennis - 30/04/2026; LIVE Cobolli-Zverev, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: rivincita di Monaco dopo due settimane.

LIVE Cobolli-Zverev, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: rivincita di Monaco dopo due settimaneCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera e bentrovati alla Diretta Live testuale del match di singolare tra l'italiano Flavio Cobolli, numero ... oasport.it

Dove vedere in tv Cobolli-Zverev oggi, ATP Madrid 2026: orario, programma, streamingSolo due settimane fa Flavio Cobolli batteva Alexander Zverev per la prima volta in carriera, a Monaco di Baviera. Oggi, dopo quel match che ha segnato ... oasport.it

Domani Cobolli sfida Zverev nei quarti di finale del Masters 1000 di Madrid - facebook.com facebook

Flavio Cobolli sfiderà Alexander Zverev domani, Giovedì 30 Aprile, alle 20 sul Manolo Santana Stadium! x.com