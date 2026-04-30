LIVE Cobolli-Zverev ATP Madrid 2026 in DIRETTA | Andreeva batte Baptiste alle ore 20.00 tocca a Cobolli

Durante il torneo ATP di Madrid, si è giocata la partita tra Mirra Andreeva e Hailey Baptiste, conclusa con la vittoria dell'italiana in due set. Dopo aver perso il primo per 6-4, Andreeva ha vinto il secondo set al tie-break con il punteggio di 10-8. Più tardi, alle ore 20.00, è in programma il match tra Cobolli e Zverev.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.48 Al termine di un secondo set tiratissimo, vinto per 10-8 dell’ucraina, Mirra Andreeva piega la statunitense Hailey Baptiste con il punteggio di 6-4, 7-6. Ora l’attesa è tutta per l’azzurro Flavio Cobolli: in campo alle ore 20.00, opposto al tedesco Alexander Zverev 16.50 Mirra Andreeva conquista il primo set per 6-4 contro la statunitense Hailey Baptiste. L’azzurro scenderà in campo non prima delle ore 20.00. Buonasera e bentrovati alla Diretta Live testuale del match di singolare tra l’italiano Flavio Cobolli, numero 10 del seeding, ed il tedesco Alexander Zverev, accreditato della seconda testa di sere, valido per l’ultimo dei quarti di finale dell’ATP Masters 1000 di Madrid 2026 di tennis.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Cobolli-Zverev, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: Andreeva batte Baptiste, alle ore 20.00 tocca a Cobolli Notizie correlate Leggi anche: LIVE Cobolli-Zverev, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: Andreeva avanti di un set, alle 20.00 l’azzurro LIVE Cobolli-Carabelli, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: Ora Nakashima-Blockx. In seguito tocca all’azzurroCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:20 Il ceco supera l’americano per 6-3 6-4. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Madrid, Cobolli-Zverev: che sfida per la semifinale! Cronaca live dalle 20; Live Flavio Cobolli - Alexander Zverev - Madrid Men's Singles -: Punteggi & Highlights Tennis - 30/04/2026; Cobolli sfida di nuovo Zverev: dove vederla oggi in tv; Cobolli-Zverev, ATP Madrid 2026: orario, tv, programma, streaming. LIVE Cobolli-Zverev, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: Andreeva batte Baptiste, alle ore 20.00 tocca a CobolliCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.50 Mirra Andreeva conquista il primo set per 6-4 contro la statunitense Hailey Baptiste. L'azzurro scenderà ... oasport.it Dove vedere Cobolli-Zverev oggi in tv, ATP Madrid 2026: orario, programma, streamingSolo due settimane fa Flavio Cobolli batteva Alexander Zverev per la prima volta in carriera, a Monaco di Baviera. Oggi, dopo quel match che ha segnato ... oasport.it Cobolli-Zverev: orario, diretta e dove vedere in tv e streaming il Masters 1000 di Madrid - facebook.com facebook Forza Flavio, facci sognare! Cobolli affronterà Zverev, nel match valido per i quarti di finale del Masters 1000 di Madrid questa sera sul campo Centrale di Madrid non prima delle ore 20 Il tedesco guida 2-1 il bilancio dei precedenti, mentre è 1-1 quello x.com