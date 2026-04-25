LIVE Cobolli-Carabelli ATP Madrid 2026 in DIRETTA | Ora Nakashima-Blockx In seguito tocca all’azzurro

Sul campo di Madrid si sta giocando il match tra il tennista ceco e l’americano, conclusosi con la vittoria del primo in due set, 6-3 e 6-4. Attualmente, sullo stesso campo, si sta disputando l’incontro tra Nakashima e Blockx, mentre in programma c’è il confronto tra il tennista azzurro e il suo avversario. La partita è aggiornata in tempo reale e può essere seguita tramite la diretta online.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:20 Il ceco supera l’americano per 6-3 6-4. Ora tocca a Nakashima-Blockx. In seguito sarà la volta di Cobolli-Carabelli. 12:53 Buongiorno amici di OA Sport. È da poco terminato il match tra Bondar e Samson. Tra poco in campo Damm-Mensik. A seguire Nakashima-Blockx, poi toccherà a Cobolli. Buongiorno a tutti amici di OA Sport! Benvenuti nella diretta LIVE testuale del match di secondo turno dell’ATP Masters 1000 di Madrid tra Flavio Cobolli e Camilo Ugo Carabelli. Non ci sono precedenti tra i due giocatori che si incontrano per la prima volta sulla terra rossa madrilena. Il nativo di Firenze viene da una bella settimana dove è arrivato in finale all’ATP 500 di Monaco.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Cobolli-Carabelli, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: Ora Nakashima-Blockx. In seguito tocca all’azzurro Notizie correlate Leggi anche: LIVE Cobolli-Carabelli, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: ancora due match prima dell’azzurro LIVE Cobolli-Carabelli, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: sfida allo specialista argentinoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutti amici di OA Sport! Benvenuti nella diretta LIVE testuale del match di secondo turno... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: LIVE Cobolli-Carabelli, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: si comincia contro lo specialista argentino; Cobolli-Carabelli, ATP Madrid 2026: orario, tv, programma, streaming; LIVE Cobolli-Kopriva 6-3, 6-2, ATP Monaco 2026 in DIRETTA: terza semifinale stagionale per il romano; LIVE Cobolli-Bergs 6-2 6-3, ATP Monaco 2026 in DIRETTA: l’azzurro domina il belga e vola ai quarti di finale!. LIVE Cobolli-Carabelli, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: ancora due match prima dell’azzurroCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutti amici di OA Sport! Benvenuti nella diretta LIVE testuale del match di secondo turno dell'ATP ... oasport.it Cobolli-Carabelli, ATP Madrid 2026: orario, tv, programma, streamingFlavio Cobolli, sabato 25 aprile, farà il proprio esordio nel Masters1000 di Madrid. L'azzurro (n.13 del mondo) sarà opposto all'argentino Ugo Camilo ... oasport.it MADRID ATP1000 2026 !COBOLLI vs CARABELLIFORZA FLAVIO (15,30) - facebook.com facebook IL TABELLONE A MADRID Sono stati sorteggiati gli avversari degli Azzurri al Masters 1000 di Madrid Sinner, bye (R2 qualificato) Musetti, bye (R2 Hurkacz o qualificato) Cobolli, bye (R2 Monfils o Carabelli) Darderi, bye (R2 Altm x.com