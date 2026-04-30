LIVE Cobolli-Zverev ATP Madrid 2026 in DIRETTA | Andreeva avanti di un set alle 20.00 l’azzurro

Durante la partita di oggi all'ATP Madrid 2026, Mirra Andreeva ha vinto il primo set contro Hailey Baptiste con il punteggio di 6-4. L'incontro si sta svolgendo in diretta e si prevede che alle 20.00 si concluda con la sfida tra Cobolli e Zverev. Gli appassionati possono aggiornarsi cliccando sul collegamento per seguire l'evento in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.50 Mirra Andreeva conquista il primo set per 6-4 contro la statunitense Hailey Baptiste. L’azzurro scenderà in campo non prima delle ore 20.00. Buonasera e bentrovati alla Diretta Live testuale del match di singolare tra l’italiano Flavio Cobolli, numero 10 del seeding, ed il tedesco Alexander Zverev, accreditato della seconda testa di sere, valido per l’ultimo dei quarti di finale dell’ATP Masters 1000 di Madrid 2026 di tennis. Il match del terzultimo atto del torneo di singolare che vedrà protagonisti l’azzurro ed il teutonico sarà il terzo in programma dalle ore 13.00 di giovedì 30 aprile, sul Manolo Santana Stadium, ma avrà inizio comunque non prima delle ore 20.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Cobolli-Zverev, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: Andreeva avanti di un set, alle 20.00 l’azzurro Notizie correlate LIVE Cobolli-Zverev 6-3, 3-2, ATP Monaco 2026 in DIRETTA: azzurro avanti di set e breakCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-30 In corridoio il rovescio lungolinea di Cobolli 30-15 AAAACEEEEE!! L’azzurro pizzica la riga con il... LIVE Darderi-Cerundolo, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: Llamas Ruiz e Winter Lopez avanti di un set, alle ore 15.00 in campo l’azzurroCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE CI COBOLLI-VALLEJO (5° MATCH DALLE 11. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Madrid, Cobolli-Zverev: che sfida per la semifinale! Cronaca live dalle 20; Cobolli sfida di nuovo Zverev: dove vederla oggi in tv; Live Flavio Cobolli - Alexander Zverev - Madrid Men's Singles -: Punteggi & Highlights Tennis - 30/04/2026; Cobolli-Zverev, ATP Madrid 2026: orario, tv, programma, streaming. LIVE Cobolli-Zverev, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: Andreeva avanti di un set, alle 20.00 l’azzurroCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.50 Mirra Andreeva conquista il primo set per 6-4 contro la statunitense Hailey Baptiste. L'azzurro scenderà ... oasport.it Dove vedere Cobolli-Zverev oggi in tv, ATP Madrid 2026: orario, programma, streamingSolo due settimane fa Flavio Cobolli batteva Alexander Zverev per la prima volta in carriera, a Monaco di Baviera. Oggi, dopo quel match che ha segnato ... oasport.it Cobolli-Zverev: orario, diretta e dove vedere in tv e streaming il Masters 1000 di Madrid - facebook.com facebook Forza Flavio, facci sognare! Cobolli affronterà Zverev, nel match valido per i quarti di finale del Masters 1000 di Madrid questa sera sul campo Centrale di Madrid non prima delle ore 20 Il tedesco guida 2-1 il bilancio dei precedenti, mentre è 1-1 quello x.com