Alle ore 15.00, in campo l’azzurro nell’incontro tra Darderi e Cerundolo, valido per l’ATP Madrid 2026. Attualmente, Llamas Ruiz e Winter Lopez conducono per un set. Contestualmente, si sta giocando il quinto match tra Cobolli e Vallejo, iniziato alle 11.00. La diretta segue gli aggiornamenti in tempo reale su questa sessione di partite.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE CI COBOLLI-VALLEJO (5° MATCH DALLE 11.00) 13.01 Gli spagnoli Pablo Llamas Ruiz e Benjamin Winter Lopez hanno vinto il primo set per 6-3 contro Austin Krajicek e Nikola Mektic. Alle ore 15.00, sul Campo 4, toccherà all’azzurro. 12.13 Termina il primo match di giornata sul Campo 4: nel tabellone di doppio femminile arriva una facile vittoria per Ellen Perez e Demi Schuurs, che hanno sconfitto con il punteggio di 6-3, 6-0 Mariia Kozyreva e Miriam Skoch. Ora toccherà a Pablo Llamas RuizBenjamin Winter Lopez, opposti a Austin KrajicekNikola Mektic. Non prima delle ore 15.00 sarà il turno di Luciano Darderi.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Darderi-Cerundolo, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: Llamas Ruiz e Winter Lopez avanti di un set, alle ore 15.00 in campo l’azzurro

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