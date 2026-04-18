LIVE Cobolli-Zverev 6-3 3-2 ATP Monaco 2026 in DIRETTA | azzurro avanti di set e break

Sul campo di Monaco, il match tra Cobolli e Zverev prosegue con Cobolli che ha vinto il primo set 6-3 e si trova avanti 3-2 nel secondo, con un break di vantaggio. Durante lo scambio, Cobolli ha tentato un rovescio lungolinea lungo il corridoio. La partita è in diretta e gli aggiornamenti continuano in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIV E 30-30 In corridoio il rovescio lungolinea di Cobolli 30-15 AAAACEEEEE!! L’azzurro pizzica la riga con il servizio al centro 15-15 Risposta profonda di Zverev che aggredisce con il dritto dal centro successivo forzando l’errore dell’italiano 15-0 Gran servizio di Cobolli che prende in mano lo scambio e chiude con una buona volee 3-2 Gioco Zverev: prima ad uscire vincente. 40-0 Servizio e dritto per il tedesco 30-0 In rete il rovescio di Cobolli al termine di uno scambio durissimo, in cui l’azzurro ha corso da una parte all’altra rispondendo colpo su colpo alle accelerazioni di Zverev 15-0 Prima ad uscire in slice e rovescio dalla parte opposta 3-1 Gioco Cobolli: prima al centro e dritto vincente.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Cobolli-Zverev 6-3, 3-2, ATP Monaco 2026 in DIRETTA: azzurro avanti di set e break Notizie correlate LIVE Cobolli-Zverev 4-1, ATP Monaco 2026 in DIRETTA: azzurro avanti di un breakCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-1 Gioco Cobolli: servizio e rovescio per l’azzurro. LIVE Cobolli-Zverev 6-3, 3-1, ATP Monaco 2026 in DIRETTA: break in apertura di secondo setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-1 Gioco Cobolli: prima al centro e dritto vincente. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Cobolli-Zverev LIVE sabato alle 13.30 su Sky; LIVE Cobolli-Zverev, ATP Monaco 2026 in DIRETTA: serve un’impresa contro il padrone di casa; Cobolli-Zverev vale la finale: quando e dove vederla; Cobolli-Zverev, semifinale Atp 500 Monaco di Baviera: orario, quando si gioca e dove vederla in tv. LIVE Cobolli-Zverev 6-3, 0-0, ATP Monaco 2026 in DIRETTA: l’azzurro vince un gran primo setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-40 Si ferma in rete il dritto dal centro di Zverev. 15-30 Il nastro accorcia la traiettoria del colpo di ... oasport.it Cobolli-Zverev all'Atp Monaco di Baviera, il risultato in diretta live della partitaLeggi su Sky Sport l'articolo Cobolli-Zverev all'Atp Monaco di Baviera, il risultato in diretta live della partita ... sport.sky.it SEMIFINALE ATP MONACO: Primo Set: 6-3 per Flavio Cobolli in 33 minuti di gioco! L'azzurro ha giocato un primo set quasi perfetto, strappando il servizio a Zverev nel quarto game e annullando con freddezza le palle break concesse. Sascha è apparso i facebook Un ottimo Cobolli breakka a zero Zverev x.com