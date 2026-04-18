LIVE Cobolli-Zverev 6-3 ATP Monaco 2026 in DIRETTA | l’azzurro vince un gran primo set

Al torneo ATP di Monaco, l’italiano ha vinto il primo set contro il suo avversario con il punteggio di 6-3. Durante il match, ha conquistato il break nel sesto gioco, chiudendo il set con una buona prestazione al servizio. L’incontro è trasmesso in diretta streaming, con aggiornamenti in tempo reale sui punteggi e le fasi salienti del match.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIV E 6-3 Gioco e primo set Cobolli: seconda carica ad uscire dell’italiano. Zverev colpisce male la risposta di rovescio. Seconda 40-30 Zverev prova a mettere pressione, Cobolli risponde colpo su colpo andando sempre alla ricerca dell’angolo aperto. Lo scambio termina con un errore del tedesco dopo un dritto stretto dell’azzurro Seconda 30-30 Lungo il rovescio in uscita dal servizio 30-15 Splendida volee bassa di Cobolli al termine di uno scambio ben costruito e manovrato con due dritti, uno inside-out ed uno ad incrociare alla parte opposta. 15-15 Imprecisa la smorzata di Cobolli. Zverev ci arriva bene, incrocia con il rovescio in allungo ed infine chiude con lo smash 15-0 Lunga la risposta di Zverev 5-3 Gioco Zverev: prima vincente per il tedesco.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Cobolli-Zverev 6-3, ATP Monaco 2026 in DIRETTA: l’azzurro vince un gran primo set Notizie correlate Leggi anche: LIVE Cobolli-Bergs 6-2, ATP Monaco 2026 in DIRETTA: un solidissimo azzurro porta a casa il primo set! LIVE Cobolli-Tiafoe 7-6, ATP Acapulco 2026 in DIRETTA: l’azzurro vince il primo set al tie-breakCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Toilet break per l’americano 7-6 Gioco e primo set Flavio Cobolli: atterra in corridoio il dritto a... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Cobolli-Zverev LIVE sabato alle 13.30 su Sky; LIVE Cobolli-Zverev, ATP Monaco 2026 in DIRETTA: serve un’impresa contro il padrone di casa; Cobolli-Zverev vale la finale: quando e dove vederla; Cobolli-Zverev, semifinale Atp 500 Monaco di Baviera: orario, quando si gioca e dove vederla in tv. LIVE Cobolli-Zverev 4-1, ATP Monaco 2026 in DIRETTA: azzurro avanti di un breakCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-0 Prima ad uscire vincente. 30-0 Zverev accelera con il rovescio incrociato. 15-0 Serve&volley per Zverev ... oasport.it COBOLLI-ZVEREV LIVE ALLE 13.30 SU SKY SPORT UNOLeggi su Sky Sport l'articolo Cobolli-Zverev all'Atp Monaco di Baviera, il risultato in diretta live della partita ... sport.sky.it SEMIFINALE ATP MONACO: Primo Set: 6-3 per Flavio Cobolli in 33 minuti di gioco! L'azzurro ha giocato un primo set quasi perfetto, strappando il servizio a Zverev nel quarto game e annullando con freddezza le palle break concesse. Sascha è apparso i facebook Un ottimo Cobolli breakka a zero Zverev x.com