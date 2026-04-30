LIVE Cobolli-Zverev 1-6 4-6 ATP Madrid 2026 in DIRETTA | amaro secondo set per l’azzurro

Da oasport.it 30 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Al torneo ATP di Madrid, il giocatore italiano ha perso il secondo set contro il suo avversario tedesco con il punteggio di 4-6, dopo aver già perso il primo con lo stesso risultato. La partita è durata un'ora e 30 minuti e si è conclusa con la vittoria di Zverev, che ha ottenuto il punteggio complessivo di 1-6, 4-6. Durante il secondo set, il tedesco ha realizzato un colpo in rete che ha segnato uno dei punti decisivi.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETT A LIVE 4-6 In rete il rovescio di Cobolli: finisce 6-1, 6-4 per Zverev in 1 ora e 30 minuti. A-40 Dritto vincente di Zverev: match point. 40-40 Servizio vincente di Zverev. 30-40 Lungo il dritto di Cobolli. 15-40 Sbaglia l’attacco di rovescio Zverev. 15-30 Lungo il dritto di Zverev. 15-15 Passante di dritto di Cobolli. 15-0 Ace di Zverev. 4-5 Lungo il dritto di Coboll: Zverev serviràper il match dopo il cambio di campo. 30-40 Dritto largo di Cobolli. 30-30 In rete il rovescio di Cobolli. 30-15 Lungo il dritto di Zverev. 15-15 Rovescio in diretto di Zverev. 0-15 Dritto lungo di Cobolli 4-4 Ace di Zverev. 40-15 Servizio vincente di Zverev.🔗 Leggi su Oasport.it

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