LIVE Cobolli-Zverev 1-6 4-6 ATP Madrid 2026 in DIRETTA | amaro secondo set per l’azzurro

Al torneo ATP di Madrid, il giocatore italiano ha perso il secondo set contro il suo avversario tedesco con il punteggio di 4-6, dopo aver già perso il primo con lo stesso risultato. La partita è durata un'ora e 30 minuti e si è conclusa con la vittoria di Zverev, che ha ottenuto il punteggio complessivo di 1-6, 4-6. Durante il secondo set, il tedesco ha realizzato un colpo in rete che ha segnato uno dei punti decisivi.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETT A LIVE 4-6 In rete il rovescio di Cobolli: finisce 6-1, 6-4 per Zverev in 1 ora e 30 minuti. A-40 Dritto vincente di Zverev: match point. 40-40 Servizio vincente di Zverev. 30-40 Lungo il dritto di Cobolli. 15-40 Sbaglia l’attacco di rovescio Zverev. 15-30 Lungo il dritto di Zverev. 15-15 Passante di dritto di Cobolli. 15-0 Ace di Zverev. 4-5 Lungo il dritto di Coboll: Zverev serviràper il match dopo il cambio di campo. 30-40 Dritto largo di Cobolli. 30-30 In rete il rovescio di Cobolli. 30-15 Lungo il dritto di Zverev. 15-15 Rovescio in diretto di Zverev. 0-15 Dritto lungo di Cobolli 4-4 Ace di Zverev. 40-15 Servizio vincente di Zverev.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Cobolli-Zverev 1-6, 4-6, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: amaro secondo set per l’azzurro Notizie correlate Leggi anche: LIVE Cobolli-Zverev 1-6, 4-3, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: guida sempre l’azzurro nel secondo set LIVE Cobolli-Zverev 1-6, 1-0, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: si salva l’azzurro in apertura di secondo setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-1 Stecca la risposta di dritto Cobolli. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Madrid, Cobolli-Zverev 0-5: la cronaca LIVE; Cobolli-Zverev, in palio la semifinale: quando e dove vederla; LIVE Cobolli-Zverev, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: rivincita di Monaco dopo due settimane; Cobolli sfida di nuovo Zverev: dove vederla oggi in tv. LIVE Cobolli-Zverev 1-6, 4-6, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: amaro secondo set per l’azzurroCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-6 In rete il rovescio di Cobolli: finisce 6-1, 6-4 per Zverev in 1 ora e 30 minuti. A-40 Dritto vincente di ... oasport.it Cobolli-Zverev, diretta quarti di finale Madrid: segui la sfida del Masters 1000 LIVEIl tennista azzurro a caccia della prima semifinale in un Masters 1000: di fronte a lui il numero tre al mondo, già sconfitto due settimane fa a Monaco di Baviera. Aggiornamenti in tempo reale ... corrieredellosport.it Flavio Cobolli viene sconfitto da Alexander Zverev nell'ultimo quarto di finale del torneo di Madrid. L'azzurro, spintosi così lontano nel tabellone di un Master 1000 per la prima volta in carriera, cede 6-1 6-4 al tedesco, testa di serie numero 2 : SERGIO PER - facebook.com facebook È il tedesco ad accedere alla semifinale, svanisce di conseguenza la possibilità per Cobolli di conquistare per la prima volta in carriera una semifinale in un Masters 1000 #Tuttosport #Cobolli #Zverev x.com