LIVE Cobolli-Zverev 1-6 4-3 ATP Madrid 2026 in DIRETTA | guida sempre l’azzurro nel secondo set

Durante il match di singolare maschile sul cemento di Madrid, il tennista italiano ha perso il primo set con un punteggio di 6-1. Nel secondo set, l'atleta tedesco ha preso il comando, arrivando a condurre 4-3, grazie anche a due ace consecutivi e a un servizio vincente che hanno portato il punteggio a 40-15 e 30-15. La partita è in corso con aggiornamenti in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETT A LIVE 4-4 Ace di Zverev. 40-15 Servizio vincente di Zverev. 30-15 Servizio vincente di Zverev. 15-15 Passante di rovescio di Cobolli. 15-0 Smash vincente di Zverev. 4-3 Slendida volée di rovescio in allungo per Cobolli, che passa Zverev. 40-30 Largo il dritto di Zverev. 30-30 Smorzata di dritto vincente di Cobolli. 15-30 Lungo il dritto di Cobolli. 15-15 Lunga la risposta di rovescio di Zverev. 0-15 Che brutto errore di Cobolli: manda larga una volée di rovescio facile da chiudere. 3-3 Servizio vincente di Zverev. A-40 Non passa il recupero con il rovescio in allungo di Cobolli. 40-40 Doppio fallo di Zverev.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Cobolli-Zverev 1-6, 4-3, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: guida sempre l’azzurro nel secondo set Notizie correlate LIVE Cobolli-Zverev 1-6, 1-0, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: si salva l’azzurro in apertura di secondo setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-1 Stecca la risposta di dritto Cobolli. LIVE Cobolli-Medvedev 6-3 2-1, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: break importantissimo dell’azzurro nel secondo setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-1 BREAK COBOLLI! Terzo doppio fallo del game per il russo che consegna il servizio all’azzurro! Seconda!... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Madrid, Cobolli-Zverev 0-5: la cronaca LIVE; Cobolli-Zverev, in palio la semifinale: quando e dove vederla; LIVE Cobolli-Zverev, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: rivincita di Monaco dopo due settimane; Cobolli sfida di nuovo Zverev: dove vederla oggi in tv. LIVE Cobolli-Zverev 1-6, 4-3, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: guida sempre l’azzurro nel secondo setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-3 Slendida volée di rovescio in allungo per Cobolli, che passa Zverev. 40-30 Largo il dritto di Zverev. 30-30 ... oasport.it Cobolli-Zverev, diretta quarti di finale Madrid: segui la sfida del Masters 1000 LIVEIl tennista azzurro a caccia della prima semifinale in un Masters 1000: di fronte a lui il numero tre al mondo, già sconfitto due settimane fa a Monaco di Baviera. Aggiornamenti in tempo reale ... corrieredellosport.it Il primo set è un incubo per Cobolli: Zverev dominatore assoluto chiude 6-1 in 28 minuti e si avvicina alla semifinale di Madrid, Flavio riuscirà a riaprire la partita - facebook.com facebook Cobolli-Zverev, in palio la semifinale a Madrid x.com