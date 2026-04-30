LIVE Cobolli-Zverev 1-6 1-0 ATP Madrid 2026 in DIRETTA | si salva l’azzurro in apertura di secondo set

Sul campo di Madrid, nel primo turno dell’ATP 2026, il match tra Cobolli e Zverev prosegue con il tennista tedesco che si è aggiudicato il primo set 6-1. All’inizio del secondo set, Cobolli ha conquistato un turno di servizio, mettendo sotto pressione il suo avversario. Durante il gioco, Cobolli ha commesso un errore con il dritto, mentre Zverev ha messo a segno un ace che ha portato il punteggio a 40-15.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-1 Stecca la risposta di dritto Cobolli. 40-15 Ace di Zverev. 30-15 Lungo il dritto di Zverev. 30-0 Lungo il recupero disperato di dritto di Cobolli. 15-0 Ace di Zverev. 1-0 Lungo il rovescio di Zverev. A-40 Servizio vincente di Cobolli. 40-40 Bella combinazione servizio e dritto di Cobolli. 40-A In rete il passante di dritto dell’azzurro. 40-40 Lunga la risposta di rovescio di Zverev. 40-A Largo il dritto di Cobolli. 40-40 Stecca il dritto Zverev. 40-A Doppio fallo di Cobolli. 40-40 Lungo il rovescio di Cobolli. 40-30 Lungo il rovescio lungolinea di Zverev. 30-30 Servizio vincente di Cobolli. 15-30 Lungo il dritto di Cobolli.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Cobolli-Zverev 1-6, 1-0, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: si salva l’azzurro in apertura di secondo set Notizie correlate LIVE Cobolli-Zverev 6-3, 3-1, ATP Monaco 2026 in DIRETTA: break in apertura di secondo setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-1 Gioco Cobolli: prima al centro e dritto vincente. Leggi anche: LIVE Cobolli-Zverev, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: Andreeva avanti di un set, alle 20.00 l’azzurro Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Madrid, Cobolli-Zverev 0-5: la cronaca LIVE; Cobolli-Zverev, in palio la semifinale: quando e dove vederla; LIVE Cobolli-Zverev, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: rivincita di Monaco dopo due settimane; Cobolli sfida di nuovo Zverev: dove vederla oggi in tv. Diretta | Cobolli Zverev (risultato 0-1) video streaming tv: 2^ set! (Madrid Open 2026, 30 aprile)Diretta Cobolli Zverev Madrid Open 2026 streaming video tv: a 12 giorni dalla semifinale di Monaco di Baviera i due giocatori si ritrovano. ilsussidiario.net LIVE Cobolli-Zverev 0-5, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: inizio di match da incubo per l’azzurroCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.48 Al termine di un secondo set tiratissimo, vinto per 10-8 dell'ucraina, Mirra Andreeva piega la ... oasport.it Il primo set è un incubo per Cobolli: Zverev dominatore assoluto chiude 6-1 in 28 minuti e si avvicina alla semifinale di Madrid, Flavio riuscirà a riaprire la partita - facebook.com facebook Cobolli-Zverev, in palio la semifinale a Madrid x.com