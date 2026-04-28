LIVE Cobolli-Medvedev 6-3 2-1 ATP Madrid 2026 in DIRETTA | break importantissimo dell’azzurro nel secondo set

Durante la partita tra Cobolli e Medvedev all’ATP di Madrid 2026, l’azzurro ha ottenuto un break decisivo nel secondo set, portandosi sul 2-1. Sul punteggio di 40-A, il russo ha commesso il suo terzo doppio fallo, regalando il punto a Cobolli. Successivamente, Medvedev ha risposto con un ace, mantenendo vivo il suo turno di servizio, mentre l’ex numero uno ha commesso un errore in rete con il rovescio.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-1 BREAK COBOLLI! Terzo doppio fallo del game per il russo che consegna il servizio all’azzurro! Seconda! 40-A Muore in rete il rovescio dell’ex numero 1, terza palla break! 40-40 Ace perfetto per Medvedev, che non molla. 40-A Fa tutto il russo, altro doppio fallo e seconda palla break del game! Seconda da sfruttare! 40-40 Il rovescio del russo finisce sulla riga, ma anche il lob di Cobolli resta in campo di pochissimo! Difesa pazzesca del romano. A-40 Il dritto di Medvedev atterra perfettamente sulla riga. 40-40 Finisce in rete il rovescio del romano che aveva perso troppo campo, bravo il russo a spingere già dal servizio.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Cobolli-Medvedev 6-3 2-1, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: break importantissimo dell’azzurro nel secondo set Notizie correlate LIVE Cobolli-Medvedev 5-2, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: l’azzurro trova il break giocando un set pazzesco!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE A-40 Grandissima, immensa, prima di servizio di Cobolli che con il servizio esterno infila il punto e... LIVE Cobolli-Carabelli, 6-7, 6-1, 4-2, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: break dell’azzurro in questo terzo e decisivo setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-2 Lunga la risposta di rovescio incrociato del sudamericano. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Dove vedere Cobolli-Medvedev stasera in tv, ATP Madrid 2026: orario, programma, streaming; Cobolli-Medvedev vale i quarti: quando e dove vederla; Alcaraz salta anche Roma e Parigi: la situazione del ranking Atp; Cobolli batte Vallejo in due set: agli ottavi c'è Medvedev. LIVE Cobolli-Medvedev 6-3 0-1, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: il secondo set parte sul servizio del russoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-30 Lento in uscita dal servizio Flavio, che manda in rete il rovescio. Seconda. 15-15 Prima vincente esterna, ... oasport.it Cobolli diretta Atp Madrid: segui l'azzurro contro Medvedev agli ottavi. Tennis oggi LIVEL'azzurro sfida il russo sulla terra rossa del Masters 1000 spagnolo, in palio c'è il pass per i quarti di finale: aggiornamenti in tempo reale ... corrieredellosport.it Tennis, Atp Madrid Open: Flavio Cobolli in campo contro Daniil Medvedev. Segui tutti gli aggiornamenti in tempo reale https://www.rainews.it/maratona/2026/04/tennis-atp-madrid-si-parte-sinner-musetti-news-aggiornamenti-video-dirette-49661251-e1e4-4 - facebook.com facebook Cobolli diretta Atp Madrid: segui l'azzurro contro Medvedev agli ottavi. Tennis oggi LIVE x.com