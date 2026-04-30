LIVE Cobolli-Zverev 1-6 3-2 ATP Madrid 2026 in DIRETTA | l’azzurro annulla tre palle break

Durante il match di apertura a Madrid, Cobolli e Zverev si affrontano in un primo set dominato dall’iberico, che si aggiudica facilmente con un 6-1. Nel secondo set, Cobolli riesce a recuperare terreno e si aggiudica il game iniziale, portandosi sul 3-2. In questa fase, il tennista italiano ha annullato tre palle break, mantenendo il servizio e proseguendo la partita.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETT A LIVE 15-15 Lungo il dritto di Zverev. 15-0 Lungo il recupero di Cobolli. 3-2 Lungo il rovescio di Zverev, si salva Cobolli. A-40 Dritto lungolinea vincente dell’azzurro. 40-40 Servizio vincente di Cobolli. 30-40 In rete il rovescio di Zverev. 15-40 Bella smorzata di dritto di Cobolli. 0-40 In rete il dritto dell’azzurro. 0-30 In rete il rovescio di Cobolli. 0-15 Brutto errore di dritto dell’azzurro, che spara fuori da buona posizione. 2-2 Sbaglia in rete con il dritto Cobolli. 40-30 Zverev gioca bene con il dritto e chiude il punto. 30-30 Doppio fallo di Zverev. 30-15 Dritto pesante del teuto 15-15 Servizio vincente del tedesco.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Cobolli-Zverev 1-6, 3-2, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: l’azzurro annulla tre palle break Notizie correlate LIVE Cinà-Moller 4-5, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: l’azzurro annulla altre due palle break, ma ora servirà per rimanere nel setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-PRIZMIC (NON PRIMA DELLE 13. LIVE Cinà-Moller, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: Moller annulla due palle break all’azzurro e tiene il servizioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-PRIZMIC (NON PRIMA DELLE 13. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Madrid, Cobolli-Zverev 0-5: la cronaca LIVE; Cobolli-Zverev, in palio la semifinale: quando e dove vederla; LIVE Cobolli-Zverev, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: rivincita di Monaco dopo due settimane; Cobolli sfida di nuovo Zverev: dove vederla oggi in tv. LIVE Cobolli-Zverev 1-6, 2-1, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: avanti l’azzurro nel secondo setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.48 Al termine di un secondo set tiratissimo, vinto per 10-8 dell'ucraina, Mirra Andreeva piega la ... oasport.it Cobolli-Zverev, diretta quarti di finale Madrid: segui la sfida del Masters 1000 LIVEIl tennista azzurro a caccia della prima semifinale in un Masters 1000: di fronte a lui il numero tre al mondo, già sconfitto due settimane fa a Monaco di Baviera. Aggiornamenti in tempo reale ... corrieredellosport.it Il primo set è un incubo per Cobolli: Zverev dominatore assoluto chiude 6-1 in 28 minuti e si avvicina alla semifinale di Madrid, Flavio riuscirà a riaprire la partita - facebook.com facebook Cobolli-Zverev, in palio la semifinale a Madrid x.com