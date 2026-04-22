LIVE Cinà-Moller 4-5 ATP Madrid 2026 in DIRETTA | l’azzurro annulla altre due palle break ma ora servirà per rimanere nel set

Sul campo si sta giocando la partita tra Cinà e Moller, con il punteggio di 4-5. L’azzurro ha salvato due palle break consecutive, ma ora deve servire per rimanere nel set. La diretta continua con aggiornamenti sui match di altri tennisti, tra cui Berrettini e Sonego, i quali scenderanno in campo nel corso della giornata. L’evento si svolge nell’ambito del torneo ATP di Madrid.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-PRIZMIC (NON PRIMA DELLE 13.30) LA DIRETTA LIVE DI SONEGO-LAJOVIC (3° MATCH DALLE 11.00) 40-40 Vola via la risposta di dritto di Moller. 30-40 Appena largo il rovescio di Moller. 15-40 In rete il rovescio di Cinà: due set point per il danese. 15-30 Attacca bene con il rovescio Moller e chiude il punto. 15-15 Il nastro manda in corridoio la risposta di rovescio di Moller. 0-15 Doppio fallo di Cinà. 4-5 Ace di Moller. L’azzurro dovrà tenere la battuta per rimanere nel primo set. 40-15 Lungo il recupero in slice di Cinà. 30-15 Largo il tentativo di vincente di Moller con il dritto.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Cinà-Moller 4-5, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: l’azzurro annulla altre due palle break, ma ora servirà per rimanere nel set Notizie correlate LIVE Cinà-Moller, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: Moller annulla due palle break all’azzurro e tiene il servizioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-PRIZMIC (NON PRIMA DELLE 13. LIVE Cinà-Moller 0-1, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: Moller annulla due palle break all’azzurro e tiene il servizioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-PRIZMIC (NON PRIMA DELLE 13. Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Il ranking Atp prima del Masters 1000 di Madrid; Matteo Berrettini rischia di uscire dalla top100: importante fare punti a Madrid; Diretta Elmer Moller - Federico Cina - Men Single - Madrid Open 2026; Matteo Berrettini guida il gruppo azzurro nel day-1 di Madrid. Sinner conoscerà il suo avversario. DIRETTA LIVE Seguite con noi l'esordio di Federico Cinà a Madrid - facebook.com facebook DIRETTA LIVE Seguite con noi l'esordio di Federico Cinà a Madrid x.com