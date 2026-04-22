LIVE Cinà-Moller ATP Madrid 2026 in DIRETTA | Moller annulla due palle break all’azzurro e tiene il servizio

Sul cemento di Madrid si sta giocando un match tra due tennisti. Durante il primo set, uno dei due ha annullato due palle break e ha mantenuto il proprio servizio. La partita prosegue con aggiornamenti in tempo reale, mentre sul circuito si stanno disputando anche altri incontri con orari di inizio programmati. Gli appassionati possono seguire le diverse sfide attraverso la diretta online, con particolare attenzione alle prossime partite dei tennisti italiani.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-PRIZMIC (NON PRIMA DELLE 13.30) LA DIRETTA LIVE DI SONEGO-LAJOVIC (3° MATCH DALLE 11.00) 0-1 Fuori il recupero di dritto di Cinà. A-40 Largo il rovescio di Cinà. 40-40 In rete il dritto di Moller. A-40 Manda largo lo smash Cinà, dopo un’ottima costruzione con il rovescio. 40-40 Moller pizzica la riga e Cinà sbaglia con il dritto. 40-A Ancora un doppio fallo per il danese. 40-40 Errore di rovescio in lunghezza di Moller dopo un cattivo rimbalzo. A-40 Dritto al centro vincente per Moller. 40-40 Doppio fallo di Moller. A-40 Vola via il dritto in risposta di Cinà. 40-40 Sbaglia con dritto in lunghezza l’azzurro.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Cinà-Moller, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: Moller annulla due palle break all’azzurro e tiene il servizio Notizie correlate LIVE Cinà-Moller, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: Sonego sconfitto in due set da Lajovic, ora tocca a CinàCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-PRIZMIC (NON PRIMA DELLE 13. LIVE Cinà-Moller, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: out Bellucci, scende in campo Sonego, poi CinàCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-PRIZMIC (NON PRIMA DELLE 13. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: LIVE Cinà-Moller, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: il giovane italiano cerca un salto di qualità; Dove vedere in tv Cinà-Møller oggi, ATP Madrid 2026: orario, programma, streaming; Matteo Berrettini guida il gruppo azzurro nel day-1 di Madrid. Sinner conoscerà il suo avversario; Matteo Berrettini rischia di uscire dalla top100: importante fare punti a Madrid. LIVE Cinà-Moller, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: Sonego sconfitto in due set da Lajovic, ora tocca a CinàCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-PRIZMIC (NON PRIMA DELLE 13.30) LA DIRETTA LIVE DI SONEGO-LAJOVIC (3° MATCH DALLE ... oasport.it Dove vedere Cinà-Møller oggi in tv, ATP Madrid 2026: orario, programma, streamingSeconda presenza consecutiva in tabellone principale oggi per Federico Cinà al Masters 1000 di Madrid. Questa volta dall'altra parte della rete il danese ... oasport.it